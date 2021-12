Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le choc de la Ligue des champions avec l’offre spéciale nouveau client de Betfair

Manchester City se rendra en Allemagne ce soir lors de son dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions face au RB Leipzig.

Les Citizens ont pris d’assaut le groupe A malgré des matchs difficiles et leur victoire contre le PSG la dernière fois a assuré la première place.

.

Jack Grealish pourrait être l’un des joueurs reposés ce soir avant un gros mois de décembre en championnat

Il est probable que Pep Guardiola reposera quelques joueurs clés dans ce match et alignera quelques jeunes car ce groupe est assez trié.

Le PSG prend la deuxième place alors qu’il mène la Bundesliga de quatre points. C’est donc maintenant une bataille entre le Club de Bruges et les adversaires de City pour prendre la troisième place restante pour une place en Ligue Europa.

Les hommes d’Achim Beierlorzer sont à égalité de points avec le club belge, mais les deux affrontent des adversaires étoilés qui chercheront à faire tourner leur équipe avant un programme de Noël chargé.

Les jeunes stars de City ont déjà impressionné dans la compétition, notamment Cole Palmer qui est sorti du banc à deux reprises contre le Club de Bruges et a marqué lors de leur victoire 5-1 à l’extérieur.

Il est susceptible de figurer ce soir et pourrait à nouveau figurer parmi les buts, car ce match inversé a marqué neuf buts en septembre lorsque City a gagné 6-3 à domicile.

Nous soutenons Cole Palmer pour marquer et Phil Foden pour aider à 10,97/1.

