Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le choc de la Premier League avec le nouveau client Betfair spécial

Arsenal accueille West Ham dans cet énorme top six du Derby londonien ce soir à l’Emirates Stadium en Premier League.

Les deux équipes ont récemment impressionné, mais les Gunners ont subi deux défaites consécutives contre Manchester United et Everton avant un retour à la victoire ce week-end.

Avant le match, l’accent a bel et bien été mis sur Mikel Arteta et Pierre-Emerick Aubameyang

Arsenal a gagné 3-0 contre Southampton samedi tandis que West Ham a fait match nul 0-0 contre Burnley.

Les Hammers ont également été occupés en Ligue Europa et ont perdu contre le Dinamo Zagreb peu de temps après leur énorme victoire contre Chelsea au début du mois.

Cela a placé l’équipe de David Moyes fermement dans le top quatre, mais Manchester United et Arsenal respirent toujours.

Le patron de West Ham n’apprécie pas ses déplacements à Arsenal, car il n’a jamais gagné contre eux en Premier League malgré 17 tentatives.

Cela pourrait être différent cette fois-ci avec des joueurs comme Michail Antonio à l’avant, car il a été directement impliqué dans 11 buts lors de ses 11 derniers derbys de la ligue à Londres.

Ce serait un moyen spectaculaire de couronner le 600e match de Moyes en Premier League en tant que manager devenant seulement le quatrième à atteindre ce nombre de matchs après les grands Arsene Wenger, Alex Ferguson et Harry Redknapp.

Avec Pierre-Emerick Aubameyang hors de combat et déchu de son poste de capitaine, les Gunners s’appuieront sur Martin Odegaard et Alexandre Lacazette pour continuer à gagner après avoir tous deux marqué contre les Saints.

Avec le nombre de matchs à ce stade de la saison et les deux équipes désireuses de ne pas perdre les trois points, cela pourrait être un derby londonien typique, fougueux, mais très disputé.

