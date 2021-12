Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le choc de la Premier League avec le nouveau client Betfair spécial

Liverpool accueille Newcastle à Anfield ce soir dans ce qui devrait être un énorme affrontement en Premier League à chaque extrémité de la table.

Les deux équipes ont des résultats pratiquement opposés avant ce match, les Magpies n’ont gagné qu’une seule fois tandis que les Reds n’ont perdu qu’une seule fois.

.

La force de frappe de Liverpool a été imparable cette saison

BETFAIR – REMBOURSEMENT EN ESPÈCES JUSQU’À 50 £*

Liverpool pourrait continuer à faire pression sur Man City avec une victoire contre Newcastle ce soir et serait toujours à un point de retard.

L’équipe de Jurgen Klopp a déjà remporté 11 victoires cette saison et est bien soutenue pour en faire 12 ce soir contre Newcastle qui a concédé un record de 34 buts en championnat.

Eddie Howe n’a pas tout à fait résolu les problèmes à l’arrière, car ils ont subi une défaite 4-0 contre Leicester ce week-end.

Une victoire improbable les verrait grimper au troisième rang du classement à partir du bas et à son tour égaler Watford aux points – Burnley et Watford ont cependant un match en main avec des matchs annulés en raison de Covid-19.

Mohamed Salah a déjà marqué plus de 20 buts cette saison, dont 14 rien qu’en championnat.

Nous soutenons Liverpool pour gagner par 4 buts ou plus et Mohamed Salah pour marquer le premier à 7,05/1.

Les nouveaux clients Betfair peuvent utiliser 10 £ de leur offre de remise en argent de 50 £ avec notre pourboire – et en cas de succès, vous gagnerez 102,50 £!

Ouvrez votre nouveau compte en utilisant le code promo ZSKAKE.

OFFRE DE PARIS DU JOUR

PADDY POWER offre 60 £ de paris gratuits lorsque vous pariez 10 £ sur le football – RÉCLAMEZ ICI

Placez un pari d’avant-match de 10 £ sur n’importe quel marché du football entre le 14 et le 24 décembre, au min. cotes 1/2 (1,5) – obtenez un total de 60 £ en paris gratuits, 40 £ sur le règlement des paris et 20 £ supplémentaires le jour suivant. Votre pari qualificatif doit être réglé avant le vendredi 24 décembre à 23h59. Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (dépôt Apple Pay exclu). Les CGU s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Conditions générales : placez 5 paris sportifs de 10 £ sur le football et récupérez de l’argent en espèces en cas de perte. Le remboursement maximum par pari éligible est de 10 £, x5 remboursements disponibles. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

Offre de paris Chelsea v Everton : obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement EN CASH avec Betfair

BONUS PREM

Obtenez 20 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous pariez 10 £ avec l’offre spéciale Virgin Bet

Quelle année

Cotes SPOTY: Emma Raducanu, favorite au prix le plus bas depuis Andy Murray

QUELLES CHANCES ?!

Newcastle bat Liverpool, l’un des plus gros prix de l’histoire de la Premier League

PARIER INTELLIGEMMENT

Smart Acca conseille à Salah, Maddison, Mount et Odegaard de marquer cette semaine

BOOST DE BOXE

Obtenez Tyron Woodley pour gagner à 50/1 ou Jake Paul pour gagner à 25/1 avec William Hill