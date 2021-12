Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le choc de la Premier League avec le nouveau client Betfair spécial

La Premier League se poursuit en milieu de semaine après les liens du lendemain de Noël et des jours fériés qui ont vu beaucoup de drames et Chelsea affronte Brighton à Stamford Bridge pour poursuivre l’action palpitante de la Premier League.

Les Blues ont beaucoup de rattrapage à faire et moins de trois points ce soir leur donnera beaucoup plus à faire en 2022 pour rattraper Man City.

Romelu Lukaku a montré exactement ce qu’il pouvait faire contre Aston Villa en relevant les défis et en marquant

Chelsea n’a jamais perdu un match de championnat contre Brighton, ce qui n’augure rien de bon pour les Seagulls.

Les Blues en ont remporté 10 et ont fait match nul sur leurs 12 matches contre l’équipe de la côte sud et les hôtes sont bien soutenus pour garder ce record intact.

La lecture n’est pas meilleure pour les fans de Brighton non plus, car ils n’ont jamais marqué lors de six matches de championnat à l’extérieur contre Chelsea.

L’équipe de Thomas Tuchel a clairement un effet sur Brighton et devrait continuer sa forme dominante après n’avoir perdu que deux fois cette saison.

Chelsea a marqué plus de 3 buts dans neuf matchs différents de Premier League jusqu’à présent cette saison.

Le milieu de terrain de Chelsea Jorginho a marqué 10 pénalités en Premier League en 2021, un record en une seule année civile dans la compétition et deux d’entre eux sont venus lors de leur dernier match contre Villa…

Romelu Lukaku a recommencé à marquer en Premier League avec un but la dernière fois alors qu’il revenait lentement à la forme physique du match.

Il n’a joué que 93 minutes lors des cinq derniers matches de championnat car il a été utilisé comme remplaçant, mais pourrait être la clé ce soir et jouer un rôle plus important alors qu’il retrouve sa forme habituelle.

