Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le choc de la Premier League avec le nouveau client Betfair spécial

La Premier League se poursuit en milieu de semaine après le drame du Boxing Day et Man City se rend à Brentford lors de son match de Premier League au Brentford Community Stadium.

Man City a déjà marqué une tonne de buts cette saison et rien qu’en décembre, ils ont marqué 24 buts

.

Sterling a atteint un record de 100 buts en Premier League plus tôt ce mois-ci et a marqué un doublé la dernière fois contre Leicester

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées dans l’élite, c’était lors de la saison 1937/38 et ce sera la première rencontre entre elles depuis 1997 toutes compétitions confondues.

Ce match rare oppose les leaders de la ligue à une équipe nouvellement promue qui s’en sort bien en milieu de tableau.

Les Bees ont bien commencé leur campagne mais ont subi de nombreuses défaites depuis.

La formation londonienne a réussi à remporter des victoires contre Arsenal et West Ham et a même tenu Liverpool à un match nul dans un thriller de six buts en septembre.

Il s’agit peut-être de leur test le plus difficile à ce jour, mais après un calendrier chargé ce mois-ci, ils affrontent une équipe qui a marqué 23 buts en décembre dans la seule ligue.

Pep Guardiola n’a fait aucun prisonnier avec des performances récentes gagnant 7-0 contre Leeds, 4-0 contre Newcastle, puis battant Leicester 6-3.

Les Citizens ont pris une avance de 4-0 contre les Foxes le lendemain de Noël et devraient commencer à un rythme soutenu cette semaine, tous leurs joueurs se relayant pour marquer les buts.

Sterling, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez et Aymeric Laporte ont tous marqué le lendemain de Noël contre Leicester et tous les suspects habituels sont censés en obtenir un autre ce soir.

