Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le choc de la Premier League avec le nouveau client Betfair spécial

L’action de Premier League reprend ce lundi férié avec Manchester United accueillant les Wolves à Old Trafford.

Les Red Devils ont affronté des équipes luttant contre la relégation lors de leurs trois derniers matchs et ont été déçus de faire match nul contre Newcastle, mais au cours de la nouvelle année, ils affrontent les Wolves qui sont la quintessence de la cohérence.

.

Ralf Rangnick cherche à ramener Man United dans le top quatre

Il est surprenant de voir le record des Wolves ces derniers temps, car leurs matchs n’ont produit qu’une rare éclaboussure de buts.

Ils ont joué pour la dernière fois à Chelsea et ont vu un match nul et vierge à la mi-décembre, mais ont également maintenu Liverpool et Man City à des défaites 1-0 malgré leurs records de buts.

En fait, lors des sept derniers matchs de Premier League, l’équipe de Bruno Lage n’a marqué que deux buts et en a encaissé deux.

Les espoirs d’un gros match nul lundi soir sont également compromis, car les Wolves n’ont pas gagné lors de leurs dix derniers matches de championnat à l’extérieur contre Man United, n’ayant pas marqué en sept rencontres au cours de cette période.

Une victoire de l’équipe de Ralf Rangnick les verrait passer à la sixième place et égaler les points à la cinquième place occupée par West Ham tandis que la quatrième place ne serait qu’à un point avec un match en moins contre Arsenal.

Nous soutenons : Manchester United gagne et moins de 2,5 buts à 2,09/1 sur Betfair.

