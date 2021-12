Obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le choc de la Premier League avec le nouveau client Betfair spécial

Manchester City se rendra à Villa Park demain soir alors que Jack Grealish pourrait potentiellement affronter son club d’enfance pour la première fois.

Les Citizens ont réduit l’écart sur Chelsea au classement de la Premier League à un seul point et voudront prendre la première place avec une victoire à l’extérieur.

.

Grealish a un but et deux passes décisives en Premier League cette saison

BETFAIR – REMBOURSEMENT EN ESPÈCES JUSQU’À 50 £*

Villa a été boosté par son nouveau patron Steven Gerrard, mais n’a pas un bon bilan contre ses adversaires qui ont perdu 12 de leurs 14 derniers matches de championnat.

Lors de ces rencontres précédentes, il y a eu 39 buts, soit un peu moins de trois buts par match.

En janvier 2020, City a battu Villa 6-1 à l’extérieur alors que Riyad Mahrez a marqué un doublé dans les 25 premières minutes, avant que Gabriel Jesus ne marque entre un triplé de Sergio Aguero.

Dean Smith était toujours aux commandes et Grealish était également important dans le jeu, recevant un carton jaune et traversant le ballon, ce qui a contribué à créer le penalty pour Villa, puis a conduit au but de consolation dans le temps supplémentaire.

Nous soutenons Plus de 2,5 buts, Jack Grealish pour marquer et aider contre son ancien club à 6,41/1.

Les nouveaux clients de Betfair peuvent utiliser 10 £ de leurs 50 £ de paris pour se qualifier pour leur pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs grâce à notre pourboire – et en cas de succès, vous gagnerez 74,10 £!

Ouvrez votre nouveau compte en utilisant le code promo ZBAA01.

Placez 50 £ de paris et vous recevrez un pari gratuit de 20 £. Vous pouvez le faire CINQ fois et obtenir un total de 100 £ en paris gratuits.

PARI SPÉCIAL – Obtenez que Mo Salah, Sadio Mane et Diogo Jota marquent tous à 7/1

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Conditions générales : placez 5 paris sportifs de 10 £ sur le football et récupérez de l’argent en espèces en cas de perte. Le remboursement maximum par pari éligible est de 10 £, x5 remboursements disponibles. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.