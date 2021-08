Obtenez jusqu’à 58% de réduction chez HP dans la vente de retour à l’école

À l’approche de l’école, de bons ordinateurs portables et accessoires sont plus importants que jamais. Rédiger des rapports, passer des appels Zoom et jouer à un jeu avec des amis pendant votre temps libre ne sont que quelques exemples des raisons pour lesquelles vous aurez besoin de bons appareils électroniques pour l’année scolaire. C’est pourquoi HP organise sa vente de retour à l’école, avec jusqu’à 58% de réduction sur certains produits pour la prochaine année scolaire. De plus, si vous êtes étudiant, parent ou enseignant, vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire de 5 % en plus des économies réalisées !

En rapport: Meilleures offres sur les ordinateurs portables HP

Cette promotion couvre une variété d’appareils électroniques, y compris les moniteurs, les postes de travail et les ordinateurs portables. Pour vous aider à passer en revue ces offres, nous avons mis en évidence certaines de nos trouvailles préférées de l’ensemble de la vente et nous avons séparé les produits en différentes sections afin que vous trouviez ce que vous voulez plus rapidement.

Ordinateurs portables

Les ordinateurs portables sont sans doute le plus grand élément essentiel pour tout étudiant ou enseignant, car ils vous permettent de travailler en déplacement. En conséquence, HP propose de nombreuses offres intéressantes sur des ordinateurs portables tels que le HP Envy X360 et le convertible HP Spectre X360, qui figurent tous deux sur la liste des meilleurs ordinateurs portables d’Android Authority de 2021. Vous pouvez vous procurer le HP Envy X360 pour 250 $ de rabais ou le convertible HP Spectre X360 pour 170 $ de rabais.

Voir plus : Meilleurs ordinateurs portables que vous pouvez acheter en 2021

Voici quelques-unes de nos autres offres préférées sur les ordinateurs portables :

Ordinateurs de bureau

Bien que vous puissiez transporter votre ordinateur portable, il ne fait aucun doute qu’avoir un poste de travail puissant chez vous ou au bureau est un avantage appréciable. Vous pouvez vous procurer une microtour HP Prodesk 600 G6 à 58 % de réduction pour seulement 702,66 $ (970 $ de réduction). Bien qu’il s’agisse de la plus grosse affaire pour les ordinateurs de bureau, il existe de nombreux autres excellents ordinateurs de bureau que nous avons décrits ci-dessous.

En rapport: Les meilleurs ordinateurs HP que vous pouvez acheter

Moniteurs

Si vous cherchez à saisir un poste de travail ou si vous voulez un écran plus grand pour votre ordinateur portable, il est crucial de saisir un moniteur. Bien qu’il y ait de nombreuses ventes, la plus notable concerne le moniteur de jeu 27 pouces Omen X 240Hz – 200 $ sur son prix de détail de 649,99 $.

En rapport: Meilleurs moniteurs pour travailler et jouer

Voici quelques-unes des autres offres de moniteurs remarquables :

Il y a beaucoup d’autres offres à explorer et c’est pour une durée limitée, alors assurez-vous de consulter la promotion avant qu’elle ne se termine en appuyant sur le bouton ci-dessous.

Offres de retour à l’école HP