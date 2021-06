Obtenez jusqu’à 6 mois de Disney Plus gratuitement

in

Il s’agit en fait d’une offre deux pour un, car les deux services coûtent régulièrement 7,99 $ par mois si vous êtes abonné à Amazon Prime. En vous inscrivant à Amazon Music Unlimited à ce prix, vous pouvez ensuite activer six mois de Disney Plus sans frais supplémentaires. C’est 7,99 $ par mois après cette période, mais les deux services peuvent être annulés à tout moment. Les abonnés Amazon Music existants ne sont pas entièrement en reste, avec trois mois gratuits de Disney Plus offerts.

Bien que vous renonciez à l’essai gratuit que vous pouvez obtenir sur Amazon Music Unlimited si vous vous inscrivez uniquement à ce service, cette offre vaut la peine d’être envisagée. Le service de musique rivalise désormais avec Apple Music pour accéder à de la nouvelle musique et des podcasts, tandis que Disney Plus propose un contenu complet de marques telles que Pixar, Marvel Studios, National Geographic, l’univers Star Wars et, bien sûr, Disney lui-même.

Nous ne savons pas combien de temps cette promotion doit durer, alors ne la manquez pas si vous souhaitez commencer à diffuser. Le widget ci-dessous vous emmène à l’affaire.