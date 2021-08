Obtenez jusqu’à 70% de réduction sur une sélection de titres Bethesda pendant la QuakeCon 2021 (Amérique du Nord)

C’est cette période de l’année où les choses recommencent à être chargées avec plus d’événements en direct. Outre la présentation Indie World de Nintendo aujourd’hui, nous avons également la Gamescom plus tard ce mois-ci et la QuakeCon 2021.

Avant la QuakeCon, qui commence le 19 août, Nintendo organise une vente spéciale Switch eShop – où vous pouvez économiser de l’argent sur certains titres publiés par Bethesda par des sociétés comme id Software et MachineGames.

Obtenez jusqu’à 70 % de réduction sur une sélection de jeux Bethesda pendant la vente QuakeCon 2021 ! Faites de belles économies sur @DOOM Eternal, @ElderScrolls V: Skyrim, @Wolfenstein II: The New Colossus, et plus encore ! La vente se termine le 23/08 à 23h59 PT. ➡️ : https://t.co/Pd5g3k0SUc pic.twitter.com/ofSpH1Qie1 – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10 août 2021

Voici le tour d’horizon. Comme indiqué ci-dessus, cette vente se déroule jusqu’au 23 août – alors profitez des prix de vente pendant que vous le pouvez.

Bien que cette même vente ne semble pas être en direct au Royaume-Uni, il existe des économies dans cette région. DOOM (2016) est à 26,24 £ au lieu de 34,99 £, DOOM Eternal est à 20,19 £ au lieu de 26,99 £, Skyrim est maintenant à 24,99 £ au lieu de 49,99 £ et Wolfenstein II: The New Colossus est à 13,49 £.

Allez-vous télécharger l’un de ces titres Bethesda avant la QuakeCon ? Laissez un commentaire ci-dessous.