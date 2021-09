Obtenez jusqu’à 75% de réduction sur les jeux Switch dans la vente aux éditeurs de Humble Games

Humble Games organise actuellement une vente d’éditeur sur Switch, offrant jusqu’à 75% de réduction sur certains de ses jeux disponibles sur l’eShop.

Nous avons rassemblé toutes les offres ci-dessous pour votre lecture; les offres répertoriées sont disponibles sur l’eShop américain, mais des remises similaires peuvent également être trouvées dans toute l’Europe. Parcourez et n’hésitez pas à cliquer sur les jeux qui suscitent votre intérêt pour trouver notre couverture de chaque titre.

Remise sur le jeu Un chapeau dans le temps 14,99 $, était 29,99 $ Forager 9,99 $, était 19,99 $ Slay the Spire 12,49 $, était 24,99 $ Void Bastards 14,99 $, était 29,99 $ Aegis Defenders 4,99 $, était 19,99 $ Wandersong 4,99 $, était 19,99 $ Carto 11,99 $, était 19,99 $ Crying Suns 19,99 $, était 24,99 $ One Step From Eden 13,99 $, était de 19,99 $ Ikenfell 13,99 $, était de 19,99 $ Ring of Pain 13,99 $, était de 19,99 $ Supraland 13,99 $, était de 19,99 $ Wildfire 10,49 $, était de 14,99 $ Wizard of Legend 6,39 $, était de 15,99 $

Ces offres resteront en ligne sur l’eShop jusqu’au 9 septembre, alors assurez-vous de récupérer tout ce qui vous intéresse avant cette date.

