Obtenez jusqu’à 88 £ de PARIS GRATUITS avec la nouvelle offre client de 888sport alors que les courses de niveau 1 reviennent avec la saison des courses de sauts en cours

Les courses de niveau 1 font leur retour inaugural samedi à Down Royal, en Irlande, alors que la saison des courses de sauts est en cours.

888sport offre aux nouveaux clients 88 £ de PARIS DE COURSE GRATUITS pour profiter de l’action une fois que vous avez misé vos 10 premiers £.

Minella Indo remporte la Chetenham Gold Cup Chase avec Jack Kennedy

888sport PARI 10 £ OBTENEZ 88 £ EN PARIS GRATUITS RÉCLAMEZ ICI*

La chasse aux champions de Ladbrokes se déroulera au cours d’un week-end de course passionnant, alors que la gagnante de la Gold Cup, Minella Indo, est sur le point de revenir à l’action dans la chasse nationale à la chasse.

Les courses de sauts reviennent également à Ascot ce week-end et offriront des courses plus palpitantes pour poursuivre la saison sur le parcours royal.

Il y a aussi des réunions de grande classe tout au long du week-end à Wetherby, y compris le Charlie Hall Chase de 2e année.

Les anciens vainqueurs incluent Cyrname et Bristol De Mai et peuvent être une excellente référence pour voir le potentiel dans les futures grandes courses.

Pour profiter de cette offre, créez un nouveau compte 888sport ICI* et déposez 10€ sur votre compte.

Vous recevrez alors un pari gratuit de 8 £ et si vous le faites, 888 vous donnera un autre pari gratuit de 8 £.

Et vous continuerez à obtenir des paris gratuits tant que vous garderez votre séquence en vie.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

MEILLEURES OFFRES

Melbourne Cup 2021 : paris gratuits et offres d’inscription pour la plus grande course d’Australie

PROCHAIN ​​DIABLE

Cotes du prochain manager de Manchester United: Zidane, Rodgers et Conte en tête

Cotes de Salah

Mohamed Salah pressenti pour le Ballon d’Or et le prix PFA après un triplé à Man United

SPÉCIAL TALKSPORT EDGE

Obtenez Salah pour marquer en premier et Ronaldo pour marquer le dernier à 33/1

COUVRE-FEU

Amener Hamilton ou Verstappen sur le podium à 20/1 avec William Hill

COTES EUROPA

West Ham apparaît comme favori pour remporter la Ligue Europa avec Leicester de près

* Dépôt de 10 £/$/€ avec le code promotionnel « TOP100 » • Le bonus sera appliqué une fois que le montant total du dépôt aura été misé au moins deux fois avec des cotes cumulées de 1,50 ou plus • Pour retirer les gains de votre bonus, vous devez pariez le montant du bonus jusqu’à 5 fois • Toutes les conditions de mise de dépôt et de bonus doivent être remplies dans les 60 jours • Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre offre • Limite de mise de 50 £/$/€ par pari S’applique • Des restrictions s’appliquent aux retraits , les modes de paiement et les pays et les conditions générales complètes s’appliquent

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.