Obtenez jusqu’à la moitié des fantastiques tablettes Amazon Fire Kids, le cadeau parfait pour votre enfant

Il existe de très bonnes tablettes Android pour les enfants, et la saison des vacances est le moment idéal pour en acheter une. Mais si vous voulez le meilleur sans obtenir une offre fantastique, ne cherchez pas plus loin que les excellentes tablettes Amazon Fire Kids. Amazon prend jusqu’à 50% de réduction sur ses tablettes pour enfants déjà bon marché, et il n’y a pas de meilleur moment pour en acheter une pour votre enfant qu’en ce moment.

Amazon est toujours à la recherche de moyens d’améliorer sa gamme de tablettes Fire Kids, et en 2021, il a introduit la gamme Pro pour les enfants plus âgés. J’ai acheté l’Amazon Fire 10 HD Kid Pro pour mon enfant de 9 ans et il l’adore. L’une de ses choses préférées à ce sujet est le boîtier moins enfantin qui vient sur la tablette et l’interface plus adulte. Ces choses me rendent heureux aussi, mais surtout, il est toujours sûr de les utiliser grâce à l’inclusion du logiciel Amazon Kids+.

Si vous cherchez une tablette pour un jeune enfant, Amazon a quelque chose pour eux. Les tablettes non Pro Fire Kids offrent les mêmes performances que les versions Pro mais sont livrées avec un étui plus protecteur et une interface légèrement différente. De plus, contrairement aux tablettes Kids Pro, celles-ci n’auront pas la possibilité d’accéder à un navigateur restreint. Mais ils seront toujours configurés avec le merveilleux logiciel Amazon Kids+ et la bibliothèque de contenu organisée.

Procurez-vous une tablette Amazon Fire Kids jusqu’à moitié prix !

Tablettes Amazon Fire Kids

Toutes les excellentes tablettes Fire Kids d’Amazon sont en vente avec cette offre et constituent le cadeau de vacances parfait pour votre enfant.

Heureusement, quelle que soit la version de la tablette Amazon Fire Kids que vous obtenez, elle est livrée avec Amazon Kids+. Cela signifie un contenu adapté à l’âge – plus de 20 000 livres, jeux, vidéos et plus encore ! Il vous donne également un contrôle total sur l’utilisation de l’appareil – limites de temps, contenu, et vous pouvez même exiger une quantité spécifique de lecture avant que les jeux et les films ne soient disponibles. Les tablettes Amazon Fire Kids sont également assorties d’une garantie sans souci de deux ans pour remplacer l’appareil en cas de problème.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.