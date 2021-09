Obtenez la Californie en streaming avec ces fonds d’écran sur le thème Apple Event

in

Maintenant qu’Apple a finalement annoncé son événement iPhone d’automne, il est temps de se mettre en avant. Nous avons rassemblé quelques fonds d’écran pour votre iPhone, iPad et Mac. Obtenez le streaming californien en les téléchargeant ici.

Le graphique de l’événement de cette année montre une vue panoramique d’un lac avec des montagnes en arrière-plan. Au centre, vous pouvez voir un logo Apple néon flottant au-dessus de l’eau. Le graphique AR d’Apple pour l’événement transforme le logo en un portail vers cette zone. Vous pouvez voir les trois fonds d’écran ci-dessous ou vous rendre sur le lien Google Drive ci-dessus pour les télécharger.

Nous nous attendons à ce qu’Apple présente la famille d’appareils iPhone 13, ainsi que l’Apple Watch Series 7. Il est également possible que nous voyions les AirPod de troisième génération. D’autres appareils comme un nouvel iPad, un iPad mini et bien d’autres sont attendus plus tard cet automne.

