Obtenez la chemise Álex Grimaldo SIGNÉE avec son défi dans Biwenger!

Manager, les Playoffs commencent demain !! Vous avez hâte de vous battre pour le ring, non? Eh bien, quand nous vous dirons ce que nous avons préparé pour vous, ce désir se multipliera par mille. Obtenez des prix avec le Grimaldo Challenge !!

Et quels sont ces prix? Une fois les Playoffs terminés, les 3 meilleurs managers remporteront respectivement le maillot Benfica signé par Álex Grimaldo; Code de magasin NBA d’une valeur de 100 €; et un jeu NBA 2K21. 3 vrais cadeaux pour rejoindre le Challenge dès maintenant sans réfléchir à deux fois!

Et vous penserez, Un défi de basket avec un footballeur? C’est vrai, mais s’il y a un footballeur qui connaît la NBA, c’est Álex Grimaldo. Élevé à La Masia et international avec les catégories inférieures de l’équipe espagnole, il est un membre permanent du Benfica depuis son arrivée. Un ailier gaucher avec une forte vocation offensive qui a donné aux aigles de nombreux points cette saison.

En plus d’être une star avec le ballon à ses pieds, il est un amoureux de la NBA et un véritable spécialiste de la NBA Biwenger. Pensez-vous que vous pouvez le battre? Alors venez préparer votre équipe maintenant!

Le Grimaldo Challenge est une ligue macro en mode Fantasy sans limite de participants dans laquelle vous aurez 350M pour constituer votre line-up avec 5 partants, un sixième homme et 4 réserves. Tous marqueront, bien qu’à partir du sixième homme, vous recevrez 75% de son score final et de chacun les 4 réserves 50%. De plus, vous pouvez apporter les modifications souhaitées entre la fin d’une semaine et le début de la suivante, et sélectionner un joueur / capitaine de la franchise parmi vos cinq de départ qui marquera le double. Le système de notation sera les statistiques officielles de la NBA.

Vous pourrez voir le début et la fin de chaque semaine dans le calendrier de l’onglet Accueil, défini du samedi au samedi. Au fur et à mesure que les équipes sont éliminées, elles quitteront également la compétition dans Biwenger afin que les joueurs de ces équipes ne soient pas disponibles pour la sélection et éviter toute confusion.

Comment? Vous ne vous souvenez pas des superbes prix pour le top 3 à la fin des Playoffs? Eh bien, prenez bonne note!

-1º classé: Chemise Benfica signée par Álex Grimaldo

-2º classé: Code de magasin NBA d’une valeur de 100 €

-3ème classé: Jeu NBA 2K21

Maintenant que vous le savez, inscrivez-vous maintenant et montrez vos connaissances sur la NBA et Biwenger! Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin dans les bases légales de la ligue.