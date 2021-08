Obtenez la manucure parfaite avec la collection Orly x Lisa Frank

in

Les enfants des années 90 se réjouissent !

Lisa Frank et Orly se sont associés pour une collaboration colorée qui vous donnera envie de passer une soirée pyjama avec vos meilleures amies, où vous resterez éveillé toute la nuit à bavarder tout en vous peignant les ongles sur des meubles gonflables. La collection, qui est disponible exclusivement chez Ulta, comprend un assortiment lumineux de vernis à ongles, de couvre-ongles et de protège-ongles mettant en vedette les personnages emblématiques de Lisa Frank comme Forrest le tigre, Hunter le léopard, ainsi que Zoomer et Zorbit.

Étant donné que les collaborations de Lisa Frank comme celle-ci ont tendance à se vendre, nous vous suggérons de vous rendre chez Ulta dès que possible pour obtenir tous les produits dont vous avez besoin pour réaliser la manucure et la pédicure estivales ultimes.