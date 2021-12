Obtenez la pole position avec EV SPAC Investment GGPI Stock

Soyons honnêtes; Les actions des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), en particulier dans le domaine des véhicules électriques (VE), n’ont pas bien fait ces derniers temps. Un exemple de manuel est Gores Guggenheim (NASDAQ :GGPI), car l’action GGPI a fortement chuté par rapport à son sommet.

Pour récapituler, Gores Guggenheim fusionne à l’envers avec le constructeur suédois de véhicules électriques L’Etoile polaire. La transaction étant toujours en cours, le symbole boursier de l’action n’a pas changé début décembre.

Comme nous le verrons, l’action GGPI semble être montée trop haut trop rapidement après l’annonce de l’accord SPAC. Par conséquent, un récent recul du cours des actions était presque inévitable. C’est peut-être votre chance de récupérer des actions à un prix réduit. Après tout, Polestar vient de dévoiler un plan pluriannuel qui devrait inciter les investisseurs à se préparer à acheter.

Regard sur l’action de GGPI de plus près

Avant de passer au présent, rattrapons tout le monde. Fin mars, Gores Guggenheim est devenu public avec son introduction en bourse (IPO).

Comme on pouvait s’y attendre avec une action SPAC avant l’annonce de la fusion, l’action GGPI est restée proche de 10 $ pendant un certain temps. Vous pouvez probablement deviner ce qui s’est passé après que Gores Guggenheim a révélé son intention de fusionner à l’envers avec Polestar. Bien sûr, le cours de l’action a grimpé comme une fusée. Pour être plus précis, l’action a culminé à 16,41 $ le 15 novembre.

Au cours de la seconde moitié de 2021, il y a eu une tendance à l’éclatement puis à la chute des nouveaux stocks de véhicules électriques. L’action GGPI est un parfait exemple de ce phénomène, puisqu’elle est revenue à 12 $ début décembre.

Je suppose que vous pourriez attendre que l’action revienne à 10 $, mais rien ne garantit que cela se produira. 12 $ et le changement est un prix d’achat parfaitement acceptable, en supposant que vous croyez en la capacité de Polestar à livrer en 2022.

Feuille de route vers le succès

En parlant de livraison, il semble que Polestar ait des projets majeurs en cours.

À New York, il n’y a pas si longtemps, la société a révélé un certain nombre de nouvelles initiatives qui pourraient perturber l’industrie des véhicules électriques telle que nous la connaissons. Le cœur de ces initiatives est le plan d’affaires triennal de Polestar. Dans ce document, Polestar s’attend à ce que cinq modèles automobiles actuels et futurs soient disponibles sur le marché mondial d’ici 2024.

La société propose déjà une voiture de performance hybride appelée Polestar 1 et une Polestar 2 entièrement électrique. Celles-ci circulent actuellement sur les routes d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord.

Cependant, le constructeur automobile a dévoilé le véhicule électrique sport de luxe connu sous le nom de Polestar 5 lors de l’événement de New York. En outre, la société a publié une image teaser de la Polestar 3, qui sera apparemment un « VUS aérodynamique de luxe ». Ce modèle sera construit en Amérique, tandis que les autres modèles Polestar seront construits en Chine.

Une fourchette de prix surprenante

Sur ce, le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, a fièrement souligné le plan de production national de la Polestar 3.

« Polestar 3 devrait être lancé en 2022 en tant que SUV électrique haut de gamme qui définira le look des SUV à l’ère électrique. Ce sera également le premier véhicule Polestar à être construit en Amérique », a-t-il déclaré.

De plus, pour quiconque se demande quand Gores Guggenheim conclura enfin l’accord SPAC, nous avons une certaine clarté à ce sujet. L’accord de fusion inversée avec Polestar devrait être conclu au cours du premier semestre 2022. L’attente ne sera donc plus trop longue maintenant. De plus, Polestar prévoit d’opérer sur 30 marchés d’ici 2023 et prévoit que ses ventes atteindront 290 000 véhicules d’ici la fin de 2025.

En ce qui concerne les prix, Ingenlath a fourni une large gamme qui pourrait surprendre certaines personnes. Les offres de véhicules de Polestar commencent à « environ 40 000 $, en fait en dessous de 40 000 $ avec la Polestar 2 », et vont « jusqu’à un prix de 150 000 $ », selon Ingenlath.

« Les voitures que nous lançons maintenant, Polestar 3, 4 et 5 au cours des trois prochaines années, seront positionnées dans cette fourchette de prix », a ajouté le PDG.

La ligne de fond

Ainsi, vous avez maintenant plus de détails sur la gamme actuelle et à venir de véhicules électriques de nouvelle génération de Polestar. Parallèlement à cela, vous avez le scoop sur la hauteur du stock GGPI et à quelle distance il est tombé du sommet.

Si vous aimez ce que vous avez entendu jusqu’à présent, alors n’hésitez pas à envisager une position modeste mais confiante dans cette start-up VE ambitieuse.

