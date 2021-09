Obtenez la sonnette vidéo 3 de Ring à un niveau record et ne manquez plus jamais une livraison

Si vous travaillez à domicile, vous savez à quel point il peut être frustrant d’ouvrir votre porte d’entrée et de trouver un bon de livraison manqué. “J’étais ici!” tu vas crier aux cieux, mais c’est trop tard. Ce camion non spécifié a disparu depuis longtemps, ainsi que tout ce qu’il y a dans cette boîte qui attend que vous l’ouvriez. Si vous en avez marre des livraisons manquantes – ou si vous êtes hors de la maison et que vous cherchez à garder un œil sur la porte d’entrée – Ring’s Video Doorbell 3 est à son prix le plus bas à ce jour sur Amazon.

Avec une vidéo 1080p, des notifications en temps réel et une batterie amovible qui dure entre six et douze mois avec une seule charge, il s’agit d’une fantastique caméra de sécurité pour votre maison. Il dispose d’un champ de vision de 160° capable de suivre tout ce qui se passe à votre coin de rue, vous envoyant une notification s’il détecte une activité. Il dispose également d’un microphone bidirectionnel, vous pouvez donc demander poliment à ce chauffeur-livreur de vous accorder une minute pendant que vous enfilez un pantalon et sortez de votre bureau à domicile.

Ce prix est le moins cher que nous ayons vu sur la Video Doorbell 3, et bien qu’il ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que son successeur, cet appareil est beaucoup plus abordable. Vous pouvez en obtenir un en utilisant le lien ci-dessous, mais ne soyez pas surpris si cela prend un peu plus de temps que prévu pour être expédié. Cette offre est suffisamment populaire pour qu’Amazon affiche un avis “En stock bientôt”. Avec un peu de chance, ce sera la dernière fois que vous manquez presque un colis à votre porte.