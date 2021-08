Obtenez le chargeur sans fil MagSafe Duo d’Apple pour 20 % de réduction

in

Soyons réalistes : l’iPhone dans votre poche a probablement près de 10 ou 20 % d’autonomie de batterie au moment où le soleil commence à se coucher. Cela signifie qu’au moment où un téléphone portable serait le plus utile, il est complètement mort. Faire payer une charge à quelqu’un d’autre est normalement une option, mais vous finissez par être la personne debout à côté du bar, regardant de côté votre téléphone et attendant qu’il revienne à un cinquième de la charge pour que vous puissiez partir.

Le meilleur chargeur à utiliser est ce nouveau chargeur Apple MagSafe Duo. Il se vend généralement à 150 $ et est actuellement à 20 % de réduction pour seulement 120 $. Le chargeur est déjà un favori d’Amazon avec 4,6 étoiles sur 5.

Le chargeur MagSafe Duo est remarquable car il peut charger deux appareils différents à la fois. Vous pouvez charger un iPhone, une Apple Watch, votre étui AirPod, etc. Mieux encore : il est entièrement sans fil, ce qui élimine la principale raison pour laquelle la plupart d’entre nous avons possédé quatre ou cinq chargeurs différents au cours des deux dernières années : ces fils fragiles qui semblent s’effilocher si vous poussez simplement votre téléphone d’un pouce en dehors du rayon d’étirement. . Le chargeur se replie sur lui-même, ce qui le rend facile à transporter partout. Au lieu d’avoir à demander à quelqu’un si vous pouvez utiliser son chargeur filaire, vous pouvez simplement et discrètement brancher ce chargeur sur une prise et, tant que votre téléphone est à côté ou au-dessus, chargez-le très rapidement, avec tout autre Appareil Apple.

Le chargeur MagSafe Duo a une utilité impressionnante, surpassant de loin les chargeurs les plus courants. Vous pouvez acheter un chargeur Apple MagSafe Duo pour 120 $ avec la remise actuelle de 20 %, et ne plus jamais acheter de chargeur filaire.

Prix ​​sujet à changement

