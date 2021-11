Obtenez le chargeur sans fil OG Samsung à 30% de réduction

Avez-vous acheté un nouveau téléphone Samsung en cette période des fêtes ? Si vous l’avez fait, félicitations ! Vérifiez si votre téléphone Samsung prend en charge le chargement sans fil. Le meilleur accessoire de charge pour un téléphone Samsung est toujours une option de première partie. En effet, Samsung utilise son propre protocole de charge rapide spécial. Par exemple, la Galaxy Watch 4 ne prend pas exactement en charge la charge sans fil Qi.

Désormais, les stations de recharge et les supports sans fil exclusifs de Samsung sont généralement assez chers. Heureusement pour vous, il reste encore un peu de temps avant que les offres du Cyber ​​Monday ne disparaissent. Chargez votre téléphone Samsung et un autre appareil sans fil avec le Samsung Wireless Charger Pad Duo. C’est 30% de réduction en ce moment mais la réduction ne durera pas éternellement. Donc, si vous détestez les fils, prenez ce chargeur.

Le Charger Pad Duo vous facilitera grandement la vie. Posez simplement votre téléphone Samsung sur le pad et il rechargera votre téléphone tout de suite. Plus besoin de vous réveiller le matin et de vous rendre compte que vous avez oublié de vous brancher ! Laissez votre Galaxy Buds Pro allumé pour faire bonne mesure et vous serez prêt à affronter un autre jour.

Samsung Wireless Charger Pad Duo 30% de réduction



Chargez deux appareils Samsung à la fois avec le Wireless Charger Pad Duo. Le socle de charge plat permet d’accueillir facilement n’importe quel téléphone Samsung ainsi qu’un appareil supplémentaire sur le côté. À 30 % de réduction, c’est une offre fantastique pour le Cyber ​​Monday.

42 $ sur Amazon

Le facteur de forme du coussin est vraiment efficace et réduit l’encombrement. Bien sûr, vous pouvez obtenir un support de charge sans fil, mais vous êtes plus susceptible de le renverser. Cela est particulièrement vrai pour les tables de chevet ou les bureaux de votre bureau.

Profitez de cette incroyable offre Cyber ​​Monday tant qu’elle dure ! Vous apprécierez vraiment le fait que votre chargeur puisse recharger votre téléphone et regarder en même temps. Vous pouvez également charger vos écouteurs Galaxy avec le chargeur sans fil Duo de Samsung.

