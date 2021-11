Obtenez le cheval de Sir Alex Ferguson Protektorat pour remporter la Cheltenham Gold Cup de samedi à 30/1 avec la nouvelle offre client Parimatch

Protektorat est le favori de l’énorme Paddy Power Gold Cup à Cheltenham samedi après-midi.

Parimatch offre un prix augmenté de 30/1 pour que le cheval appartenant à Sir Alex Ferguson remporte le handicap de grade 3.

Protektorat avec Harry Skelton à bord pour gagner au Grand National Festival plus tôt cette année

Dan Skelton remportera quatre de ses stars ce week-end, dont My Drogo, Third Time Lucki, Nube Negra et le favori de cette course phare, Protektorat.

Protektorat et Lalor, les neuf ans entraînés par Paul Nicholls, semblent être ceux à battre dans cette course principale.

L’enfant de 6 ans entraîné par Skelton a une forme avec laquelle il faut compter, avec une victoire de 2m4f à Aintree lors du concours de première année en avril.

Lalor devra revenir en forme après avoir tiré deux fois plus récemment.

D’autres chances notables incluent Midnight Shadow et Simply The Betts qui a Bryony Frost à bord.

Protektorat a reçu une augmentation de poids de 4 livres pour le succès à Aintree et ira à une marque de 154 pour porter le poids supérieur avec Simply The Betts.

Mais il est toujours bien placé pour participer à la course à handicap 2m ​​4f ce week-end.

