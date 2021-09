Obtenez le double avantage des taux d’intérêt FD élevés et de la sécurité avec Bajaj Finance

in

Vous pouvez profiter d’une appréciation constante du capital et bénéficier des avantages d’un outil d’investissement sûr avec un dépôt fixe. Une somme d’argent substantielle investie dans un FD sur une durée significative peut rapporter un montant important à l’échéance. De plus, vous pouvez investir dans cet instrument lucratif entièrement en ligne et dans le confort de votre foyer. Fini le temps où vous deviez être sceptique quant à l’investissement d’argent en ligne. Aujourd’hui, beaucoup choisissent d’emprunter cette voie, car elle est facile et pratique.

Selon une étude CAMS, les milléniaux préfèrent l’option numérique, et environ 14% des nouveaux investisseurs ont commencé à investir en ligne. Voici comment vous pouvez investir dans un FD Bajaj Finance en quelques étapes, sans quitter le confort de votre foyer.

Quatre étapes simples pour investir dans un FD Bajaj Finance

Étape 1 : Visitez le site officiel de Bajaj Finance FD et cliquez sur « Investir en ligne »

Étape 2 : Saisissez les informations suivantes :

Numéro de portableDate de naissanceCode PIN

Étape 3 : Générez l’OTP et terminez votre vérification mobile.

Étape 4: Confirmez vos détails KYC et réservez votre nouveau FD en ligne via net banking ou UPI

Vous pouvez commencer votre parcours d’investissement en ligne en quelques étapes simples. C’est une option accessible même pour ceux qui ne sont pas férus de technologie, car le processus en ligne est facile à suivre.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez envisager d’investir en ligne dans un dépôt fixe Bajaj Finance

Taux d’intérêt FD élevés

Bajaj Finance propose des taux d’intérêt FD élevés aux investisseurs, en particulier sur une durée plus longue. Les investisseurs en ligne bénéficient également d’une hausse supplémentaire des taux. Le taux de base pour les FD hors ligne est de 6,75 % pour les seniors et de 6,50 % pour les autres. Ce taux d’intérêt est disponible sur un FD avec une durée minimale de 36 mois.

Si vous réservez ce FD en ligne en tant que citoyen non senior, vous bénéficiez d’un supplément de 0,10 % sur le tarif de base. Cela signifie que le taux d’intérêt révisé est de 6,60 % sur votre FD d’au moins 36 mois. Ce taux amélioré fait une grande différence et peut vous rapporter plusieurs milliers de dollars. Pour mieux comprendre cela, considérons l’exemple suivant calculé à l’aide du calculateur de dépôt fixe.

Voici le produit à l’échéance auquel vous pouvez vous attendre sur un FD de Rs. 10 lakh pendant 60 mois.

Profil de l’investisseurTaux d’intérêtPaiement des intérêtsMontant à l’échéanceCitoyen non senior investissant hors ligne6,50%Rs. 3 70 087 Rs. 13,70,078Non-senior investissant en ligne6,60%Rs. 3,76,531Rs. 13,76,531Personnes âgées investissant hors ligne ou en ligne6,75%Rs. 3,86,243Rs. 13.86.243

Ce tableau montre qu’un individu investissant en ligne sur une durée plus longue peut générer des rendements plus élevés à l’échéance.

Prêt contre facilité FD

Une autre disposition numérique que vous pouvez utiliser est le prêt en ligne contre FD. Cela s’avère pratique en cas d’urgence, car vous pouvez accéder aux fonds aussi rapidement que vous les avez investis. De plus, vous pouvez obtenir jusqu’à 75 % de la valeur de votre FD sous forme de prêt, et vous n’avez pas à perturber votre investissement au cours du processus. Le prêt en ligne contre FD est un filet de sécurité financière sur lequel vous pouvez compter pendant que votre FD grandit sans être dérangé.

Sécurité de l’investissement

Bajaj Finance FD a été accrédité par la notation FAAA de CRISIL et la notation MAAA de l’ICRA, toutes deux indicatives des normes de sécurité les plus élevées pour votre capital. Ces marqueurs sont de solides indicateurs de la sécurité de votre dépôt et ont une grande valeur sur le marché des investisseurs.

En tenant compte des facteurs ci-dessus, vous pouvez voir que Bajaj Finance FD offre une valeur énorme tout en garantissant la sécurité de votre argent. Avec les normes de sécurité les plus élevées, des rendements garantis, des taux FD attractifs, la disponibilité d’un prêt facile contre FD et la commodité des opérations, le dépôt fixe en ligne Bajaj Finance est la solution idéale si vous cherchez à trouver une bonne valeur pour votre investissement.

