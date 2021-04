Obtenez le drone caméra le plus vendu d’Amazon pour 57 $ grâce à une double remise rare – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si vous dressez une liste des principales sociétés d’électronique grand public auxquelles vous pouvez penser, la marque «Snaptain» ne fera certainement pas l’affaire. Cela dit, c’est un nom que vous n’oublierez pas de sitôt une fois que vous aurez réellement essayé l’un des super quadricoptères de la société. En fait, bien qu’il ne fasse presque pas de marketing ou de publicité, Snaptain est le fabricant du drone quadricoptère n ° 1 le plus vendu sur l’ensemble du site Web d’Amazon à l’heure actuelle. Ce n’est pas une mince affaire quand on considère le nombre de drones vendus sur Amazon à un moment donné.

Divers drones populaires de Snaptain offrent une valeur exceptionnelle qui sape les quadricoptères comparables, mais il n’y a qu’un seul modèle sur lequel nous voulons nous concentrer aujourd’hui. C’est le best-seller n ° 1 Drone caméra Snaptain S5C 2K, qui est en vente à un prix avantageux en ce moment grâce à une double réduction rare chez Amazon.

Ce quadricoptère populaire coûte 70 $, il est donc assez facile de comprendre pourquoi c’est le modèle le plus vendu sur Amazon en ce moment. Des quadricoptères comparables peuvent facilement coûter 150 $, 200 $ ou même plus. Ce grand drone est livré avec deux batteries amovibles pour un temps de vol prolongé. Il contient également d’excellentes fonctionnalités comme une caméra 2K cristalline, un objectif grand angle, la diffusion vidéo en direct sur votre smartphone, un capteur de gravité, le décollage et l’atterrissage à une touche, le maintien de l’altitude et la prise en charge d’astuces telles que le retournement, etc.

Il n’y a vraiment aucun doute que le Drone caméra Snaptain S5C 2K est une valeur énorme à 70 $, vous n’allez pas payer presque autant pour le moment. Une réduction de 10 $ et un coupon supplémentaire de 5% que vous pouvez couper sur la page Amazon réduisent le prix à seulement 56,99 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu jusqu’à présent cette année. C’est une offre exceptionnelle, mais elle ne durera certainement pas longtemps, alors profitez-en tant que vous le pouvez encore.

Voici les principaux détails de la page produit:

Le drone SNAPTAIN S5C est convivial. Appuyez simplement sur un bouton, il décollera, atterrira ou reviendra à votre commande. La commande vocale intelligente, le mode sans tête et les fascinants Flips & Rolls à 360 ° sont utiles même pour les débutants en drone. «Plus loin et plus clair» Le SNAPTAIN S5C offre une transmission vidéo dans une portée allant jusqu’à 80 m. Modifiez et téléchargez instantanément vos vidéos sur les réseaux sociaux via iPhone ou un signal de transmission vidéo jusqu’à une échelle de 80 m, vous permettant de voler plus loin. Modifiez des séquences HD et téléchargez-les directement sur les réseaux sociaux à partir de votre iPhone ou iPad. Les clips vidéo sont automatiquement enregistrés sur la carte Micro SD. Protections d’hélice ✈POWERFUL & SAFE✈ pour assurer un vol en toute sécurité. Matériau ABS de haute qualité pour libérer vos soucis d’un choc soudain ou d’une chute. Meilleur choix avec assez de plaisir pour les débutants. La fonction Altitude-Hold ✈STEADY & TRACKABLE✈ assure un vol stationnaire régulier dans les airs à une certaine altitude. De superbes photos et vidéos aériennes sont réalisables grâce à cette fonction. La fonction Trajectory Flight est la dernière technologie qui, en dessinant un parcours de vol sur l’écran tactile de votre smartphone, le drone volera en conséquence. Le pur plaisir vous attend. ✈ CONTRÔLE DE LA GRAVITÉ✈ Un capteur G intégré est conçu pour permettre de contrôler le drone en ajustant la position verticale et horizontale de votre smartphone via l’application Snaptain Era téléchargeable sur le marché des applications iOS et Android.

