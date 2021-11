Obtenez le duo d’entraînement parfait avec les Echo Buds 2 et Halo View pour 92 $ de rabais

Êtes-vous à la recherche d’offres sur les écouteurs Cyber ​​Monday ou sur les trackers de fitness ? Amazon n’est peut-être pas la première marque à laquelle vous penseriez pour l’une ou l’autre catégorie, mais une offre groupée Cyber ​​Monday pourrait résoudre vos achats de vacances d’un seul coup.

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir 92 $ sur les Amazon Echo Buds (2e génération) et le nouveau tracker Amazon Halo View en tant qu’offre groupée. Cette offre se termine à minuit le dimanche 28 novembre, vous voudrez donc en profiter pendant que vous le pouvez.

Amazon Echo Buds (2e génération) et Amazon Halo View | 46% de réduction



Amazon Halo View est le successeur d’Amazon Halo, avec un bel écran AMOLED, un suivi de l’activité/du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque, etc. Les Amazon Echo Buds offrent une suppression active du bruit, Alexa mains libres et un ajustement confortable. Ensemble, ils vous aideront à démarrer un nouveau programme de remise en forme.

108 $ sur Amazon

Les Echo Buds (2e génération) sont légers dans vos oreilles, offrent une excellente suppression active du bruit (ou Passthrough si vous voulez mieux entendre votre environnement) et vous offrent une expérience logicielle solide avec des outils comme le support Find My et Alexa. Ils constituent une alternative abordable aux meilleurs écouteurs sans fil.

Le tracker de fitness Halo View sera expédié le 8 décembre, nous n’avons donc pas eu l’occasion de voir comment il se compare aux meilleurs trackers de fitness. Mais il est censé avoir 7 jours d’autonomie, une résistance à l’eau de 5 ATM et des notifications téléphoniques sur l’écran AMOLED. De plus, il est accompagné d’une année gratuite d’abonnement à Halo Fitness d’Amazon.

Nous apprécions également qu’Amazon ait supprimé la fonction d’écoute permanente qui rendait l’Amazon Halo d’origine un peu effrayant.

Gardez à l’esprit que si vous voulez l’un mais pas l’autre, vous pouvez obtenir les Echo Buds pour 50 $ de réduction ou Halo View pour 30 $ de réduction séparément. Le forfait vous fera économiser 12 $ supplémentaires, mais seulement si vous pensez vraiment que vous voulez les deux. Et si vous voulez vos Echo Buds avant le 8 décembre, vous devrez les acheter séparément.

Offres du Cyberlundi

Découvrez d’autres offres du Cyber ​​Monday :

Amazon: Grosses coupures sur les téléphones, les montres intelligentes, les jeux, les haut-parleurs intelligents

Samsung : Des centaines d’énormes téléviseurs, téléphones, moniteurs, ordinateurs portables, audio

Walmart : De nouvelles offres sur les grands téléviseurs, les smartphones, la technologie et les ordinateurs portables

Dell : Principalement des PC et des ordinateurs portables, mais aussi une maison intelligente et des écouteurs tentants

Meilleur achat: Venir avec chaud avec des écouteurs, des jeux sur PC, des téléviseurs, des tablettes, des appareils portables

Disney Plus : Obtenez-le avec Hulu et ESPN + pour 13,99 $

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.