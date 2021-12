Obtenez le fanatique de cinéma dans votre vie un projecteur Android TV premium de XGIMI

Concevoir des cadeaux de Noël pour un cinéphile est assez facile, n’est-ce pas ? Prenez des sacs de pop-corn, peut-être des bonbons, les derniers succès à succès, et vous êtes bon. Mais si vous voulez vraiment les épater, procurez-leur un puissant projecteur Android TV. Voici les meilleurs cadeaux XGIMI que vous pouvez obtenir pour ce cinéphile de votre vie en cette période des fêtes.

XGIMI Elfin (15 % de réduction) avec Desktop Stand Pro gratuit

Commençons par l’extrémité la plus abordable. Le XGIMI Elfin est à la fois mince et portable, ce qui en fait un excellent compagnon pour ceux qui aiment regarder des films en déplacement. Il produit une image 1080p avec jusqu’à 800 Lumens ANSI de luminosité sur un écran de 150″.

En plus d’une excellente image, vous bénéficiez de deux haut-parleurs Harman Kardon 3 W haut de gamme avec sortie audio DTS et DOLBY. Pour couronner le tout, l’Elfin est livré avec la technologie d’adaptation d’écran intelligente (ISA) de XGIMI, qui comprend la mise au point automatique, le réglage de l’écran et l’évitement des obstacles pour une configuration facile.

Vous pouvez obtenir un XGIMI Elfin d’aujourd’hui au mardi 14 décembre pour seulement 549 $ (100 $ de réduction) avec un Desktop Stand Pro gratuit (valeur de 99 $) sur le lien ci-dessous.

Acheter sur Amazon :

XGIMI Elfin – 549 $ (100 $ de rabais)

XGIMI HORIZON Pro avec support de sol XGIMI

Ensuite, il y a la crème de la crème de la gamme d’offres de vacances XGIMI. L’HORIZON Pro est une centrale 4K qui offre une image de 3840 x 2160 jusqu’à 2200 lumens ANSI. Chaque prise de vue comporte 8,29 millions de pixels, garantissant que l’image est nette et concise, exactement ce que vous voulez pour une expérience visuelle optimale. Ceci est renforcé par le moteur d’image X-VUE 2.0 de XGIMI, qui maintient les films verrouillés à 60 Hz tout en produisant des couleurs HDR10 et HLG réalistes.

En plus d’une qualité d’image irréprochable, l’HORIZON Pro est livré avec deux haut-parleurs Harman Kardon de 8 W prenant en charge la sortie audio DTS-HD, DTS Studio Sound et Dolby Digital. Il intègre également la technologie d’adaptation d’écran intelligente de XGIMI pour une configuration facile, et il inclut des réglages de luminosité activés par l’IA afin que l’image soit toujours composée correctement.

Dans le cadre de l’offre d’aujourd’hui, vous pouvez obtenir un XGIMI HORIZON Pro avec un support au sol inclus (d’une valeur de 199 $) pour 1 699 $ d’ici le 14 décembre.

Acheter sur Amazon :

XGIMI HORIZON Pro avec support au sol XGIMI — 1 699 $

XGIMI Halo avec étui de transport gratuit

Vous voulez encore plus de polyvalence portable ? Le XGIMI Halo peut produire une image 1080p jusqu’à 800 Lumens ANSI. Il est livré avec une batterie de deux heures, ce qui le rend idéal pour regarder des soirées où l’alimentation n’est pas disponible, ainsi que deux haut-parleurs Harman Kardon de 5 W et une correction trapézoïdale à quatre points. Dans le cadre de l’offre d’aujourd’hui, vous pouvez obtenir le XGIMI Halo avec un étui de transport gratuit pour 679 $ (120 $ de rabais), disponible dès maintenant jusqu’au mardi 14 décembre.

Acheter sur Amazon :

XGIMI Halo – 679 $ (120 $ de rabais)

XGIMI MoGo Pro avec Desktop Stand Pro gratuit

Qui n’aime pas les cadeaux, n’est-ce pas ? Le XGIMI MoGo Pro produit une image 1080P jusqu’à 300 ANSI Lumens. Il comprend une batterie de deux heures, une correction automatique de la distorsion trapézoïdale à quatre points et deux haut-parleurs Harman Kardon de 3 W. Vous pouvez vous procurer ce projecteur XGIMI, ainsi qu’un Desktop Stand Pro inclus, pour 449 $ d’ici le mardi 14 décembre.

Acheter sur Amazon :

XGIMI MoGo Pro avec support de bureau Pro — 449 $

XGIMI MoGo Pro+

Le XGIMI MoGo Pro+ est la boucle d’or des projecteurs Android TV. C’est petit, portable, et il est livré avec une batterie intégrée capable de lire un film 1080p jusqu’à deux heures d’affilée. En plus de cela, il dispose de deux haut-parleurs Harman Kardon 3W et il est livré avec une correction automatique de la distorsion trapézoïdale.

Vous pouvez acheter le XGIMI MoGo Pro+ pour 549 $ avec un étui de transport gratuit d’aujourd’hui jusqu’au mardi 14 décembre.

Acheter sur Amazon :

XGIMI MoGo Pro+ — 549 $

