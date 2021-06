Obtenez le Fitbit Sense pour moins de 200 $ sur Amazon Prime Day

in

Amazon Prime Day 2021 est enfin à nos portes, tout comme une sélection d’appareils Fitbit. Donc, si vous attendiez d’attraper l’un des vêtements de l’entreprise, c’est maintenant une chance que jamais.

Vous pouvez maintenant accrocher le Fitbit Sense pour une remise de 33%. La smartwatch phare avec un design suave et plein de capteurs est actuellement réduite à 199,95 $ sur Amazon. Bien que nous recommandons généralement le Fitbit Versa 3 comme une meilleure proposition de valeur, le Sense à ce prix est difficile à ignorer.

Acheter le Fitbit Sense

Si cela ne correspond toujours pas à votre gamme de prix, d’autres Fitbits sont proposés. Le Fitbit Inspire 2, sans doute la meilleure et la moins chère entrée dans l’écosystème Fitbit, est également considérablement réduit. Pour Prime Day, le groupe de fitness est répertorié à 59,99 $ sur Amazon. C’est une remise de 40 %. Mieux encore, l’Inspire 2 est livré avec un essai gratuit d’un an pour Fitbit Premium, ce qui fait plus que compenser le prix de l’Inspire.

Achetez le Fitbit Inspire 2

Qu’en est-il des wearables pour les enfants ? Amazon propose le Fitbit Ace 2 pour seulement 29,99 $ le Prime Day. C’est un rabais de 57%.

Achetez le Fitbit Ace 2

Assurez-vous d’accéder à ces produits en utilisant les liens d’achat ci-dessus. Vous cherchez une autre montre connectée ? Découvrez les meilleures offres de montres intelligentes Prime Day disponibles sur le lien.