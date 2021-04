Obtenez le gadget de maison intelligente le plus populaire d’Amazon pour 30 $ – et soyez payé 40 $ avec une promotion spéciale – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La bien-aimée de Chamberlain Ouvre-porte de garage intelligent MyQ est l’un des gadgets domestiques intelligents préférés de nos lecteurs depuis des années. Maintenant, il existe une nouvelle version chaude qui ne coûte que 40 $, ce qui est certainement une bonne affaire. Un contrôleur de porte de garage intelligent est un gadget souvent négligé par les gens qui accumulent différents appareils intelligents pour la maison, mais c’est une erreur. Une fois que vous aurez commencé à en utiliser un, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer. Pendant que vous vous tenez à saisir votre code PIN dans un clavier qui ne semble jamais fonctionner au premier ou même au deuxième essai, je peux ouvrir ma porte de garage en un instant en appuyant rapidement sur mon smartphone ou même sur mon Apple Watch!

Envie de participer à l’action? À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un MyQ pour seulement 29,98 $ sur Amazon – en plus, une promotion spéciale est disponible qui vous rapporte 40 $!



Quiconque suit . Deals a sans aucun doute économisé une tonne d’argent ces derniers temps. Cela signifie que vous avez de l’argent supplémentaire pour acheter quelque chose d’amusant pour vous-même! Il y a une offre en particulier que vous devriez vérifier sur Amazon car c’est l’un des gadgets pour la maison intelligente les plus vendus que nous ayons jamais couverts – et si vous profitez d’une offre spéciale qu’Amazon propose, vous finirez par obtenir payé 10 $ pour en obtenir un!

le Ouvre-porte de garage intelligent MyQ coûtait 100 $ lors de sa première sortie… et cela valait chaque centime. Cet appareil génial s’installe en moins de 20 minutes et vous permet d’ouvrir et de fermer votre porte de garage à l’aide de votre smartphone ou même simplement de votre voix, grâce au support Alexa. Que vous ne vouliez plus jamais vous demander si vous vous souvenez de fermer votre porte de garage alors que vous vous précipitiez au travail ou si vous en avez simplement marre de vous occuper de ce clavier ennuyeux qui ne semble jamais fonctionner du premier coup, le MyQ est un achat génial. .

Il fonctionne également avec le service Key d’Amazon pour les livraisons dans le garage, et vous pouvez obtenir un crédit Amazon de 40 $ si vous entrez le code promotionnel. CLÉ40 lors de votre première commande Amazon Key.

Chamberlain Ouvre-porte de garage intelligent MyQ est de retour en stock maintenant et il est au même prix de 29,98 $ que celui que nous avons vu l’année dernière lors du Black Friday et de la Cyber ​​Week. Mais si vous profitez également de cette promotion Amazon Key, vous obtiendrez à peu près un MyQ gratuit d’Amazon et vous rapporterez 10 $!

Ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain – Hub de garage sans fil et Wi-Fi avec contrôle par téléphone intelligent,… Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux points de la liste Amazon:

Nouvelle livraison gratuite dans le garage avec clé par Amazon disponible dans certaines zones (vérifiez l’éligibilité sur amazon.com/keypromo). Les membres Prime peuvent opter pour le hub de garage intelligent myQ pour obtenir des colis Amazon livrés en toute sécurité directement dans leur garage, il vous suffit de lier votre compte myQ dans l’application Key Contrôle par smartphone: contrôlez, sécurisez et surveillez votre porte de garage de n’importe où et recevez en temps réel notifications lorsque votre porte de garage s’ouvre ou se ferme. Universel: Fonctionne avec toutes les grandes marques d’ouvre-portes de garage fabriquées après 1993 et ​​équipées de capteurs de sécurité standard. Nouveau design: Design moderne et compact avec une finition blanche qui se fond dans les plafonds, les murs et les portes de garage. La nouvelle plaque de montage simplifie l’installation. Configuration améliorée: l’intégration Bluetooth Low Energy (BLE) rend la configuration plus facile que jamais. Téléchargez l’application myQ et suivez les instructions de l’application pour une configuration en quelques minutes. Accès invité: invitez en toute sécurité jusqu’à trois personnes à contrôler votre garage avec la fonction invité myQ. (Remarque: ceci n’est pas destiné aux clients de moins de 16 ans.) Contrôlez deux portes de garage: ajoutez la possibilité de surveiller, d’ouvrir et de fermer une deuxième porte de garage avec un capteur de porte de garage supplémentaire (SKU: MYQ-G0402, vendu séparément) . Conditions requises pour démarrer: un routeur avec une fréquence Wi-Fi de 2,4 gigahertz, un routeur avec 802.11 B / G / N, un routeur à moins de 50 pieds du Smart Garage Control (plus de détails dans le manuel d’utilisation PDF). Doit avoir une porte de garage sectionnelle. Produit certifié pour une utilisation aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Collaboration intelligente: associer votre compte myQ à Google Assistant et IFTTT est gratuit pour une durée limitée. Pas de carte de crédit nécessaire.

