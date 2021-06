Obtenez le Galaxy S21 pour seulement 599 $, et plus encore !

Prime Day est l’un des meilleurs jours de l’année pour faire des économies importantes sur toutes vos technologies préférées, et cette fois-ci, vous pourrez acheter une tonne de gadgets sympas de Samsung à des remises importantes.

Nous savons que vous êtes probablement occupé aujourd’hui à parcourir la pléthore d’offres disponibles, mais nous n’avons rassemblé que quelques-unes de nos offres Samsung Prime Day préférées qui, selon nous, valent votre temps. Vérifions-les.

L’un des appareils Samsung les plus populaires cette année est le Galaxy S21, et il sera en fait à 25 % de réduction aujourd’hui à seulement 599,99 $ (200 $ de réduction). C’est le prix le plus bas atteint depuis son lancement. Étant donné que vous n’aurez pas à échanger un ancien appareil ou même à ouvrir une nouvelle ligne avec un opérateur spécifique, nous pensons que c’est une excellente affaire.

Ensuite, nous avons un plaisir pour la foule : le Galaxy S20 FE. Même s’il s’agit d’un modèle 2020, le S20 FE contient toujours un écran 120 Hz, un processeur Snapdragon 865 et des capacités 5G. Ce smartphone « fan edition » de Samsung a reçu une bonne critique de notre part chez Android Authority, car nous avons noté que pour le prix, il est peu probable que vous trouviez un meilleur rapport qualité-prix. Grâce à Prime Day, vous pouvez acheter le Galaxy S20 FE pour seulement 479,99 $ (221 $ de réduction) – également un nouveau plus bas.

Également en vente aujourd’hui, vous trouverez les Galaxy Buds Pro – les écouteurs les plus récents de Samsung – pour seulement 169,99 $ (30 $ de rabais). Lisez notre critique complète de la dernière offre audio de Samsung pour savoir si celle-ci vous convient.

Nous serions négligents si nous laissions les Chromebooks de Samsung en dehors de cette rafle. Si votre budget est plus serré cette année, vous pouvez acheter le Chromebook Samsung 4 pour seulement 269,99 $ (80 $ de réduction), une excellente option avec 64 Go de stockage, 4 Go de RAM et un processeur Intel exécutant Chrome OS. Pour un peu plus, vous pouvez vous procurer le Samsung Chromebook Plus V2 pour seulement 369,99 $ (180 $ de rabais) qui vous offrira un écran tactile, une RAM et un stockage accrus, ainsi qu’un stylo intégré pour la prise de notes et le dessin.

Enfin, si vous souhaitez opter pour l’un des meilleurs Chromebooks disponibles, vous pouvez acheter le Chromebook Galaxy pour 699,99 $ (300 $ de rabais) et passer à un écran tactile AMOLED 4K ainsi que 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Nous avons couvert certains de nos choix parmi les offres Samsung Prime Day, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Presque tous les appareils principaux sont actuellement en vente. Voici un aperçu rapide de toutes les meilleures offres Samsung :

Téléphones intelligents

Ordinateurs portables et tablettes

Appareils portables

Écouteurs

Autres produits Samsung

