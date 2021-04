Obtenez le look Lando: les meilleurs produits dérivés Lando Norris pour 2021

Créant de nouvelles tendances sur et en dehors des circuits, la gamme Lando Norris 2021 est un incontournable pour tous ses fans de courses, de jeux ou de streaming.

Dans les années passées, c’était tout à fait la tâche de la Formule 1 d’attirer un public plus jeune, une nouvelle génération pour suivre le sport… et puis Lando est venu.

À seulement 19 ans lorsqu’il a rejoint la grille de Formule 1 avec McLaren, la personnalité effrontée de Norris à la fois dans le paddock et en ligne a fait exploser son réseau social.

Ses streams Twitch nous divertissent tous, et en fait Norris était en quelque sorte un père fondateur alors que ses camarades pilotes ont afflué plus tard vers la plate-forme, mais le contenu de Norris reste en tête de liste.

Et en ce qui concerne la piste de course, il n’y a pas de doute sur la papaye brillante que McLaren arbore, un mariage parfait entre l’équipe et le pilote qui apportent tous deux des personnalités et des couleurs spéciales à la grille.

Norris lui-même est en quelque sorte un créateur de tendances en Formule 1 et sa dernière gamme inspirée de McLaren se révèle très populaire.

Norris possède l’une des collections de marchandises les plus complètes de tous les pilotes de Formule 1 sur la grille.

Qu’il s’agisse de casquettes, de sweats à capuche, de t-shirts ou même du chapeau seau emblématique, la gamme Lando Norris est là pour vous.

Les options continuent, alors faites un bon magasinage, car vous pouvez obtenir le look Lando dès maintenant dans la boutique officielle de Formule 1!

T-shirt Lando Norris

Affichez votre soutien à Lando et à l’équipe avec son t-shirt et son polo officiels de l’équipe McLaren. Les deux vêtements ont une base blanche avec la papaye McLaren créant un effet rayé sur les côtés.

Le t-shirt et le polo sont livrés avec les logos des sponsors McLaren et même la signature de Norris!

Si c’est plus de couleur que vous recherchez, vous pouvez mettre la main sur son t-shirt Lando Norris LN4, ce qui vous assurera certainement de vous démarquer de la foule.

Papaye avec une touche de bleu, ce t-shirt célèbre les couleurs emblématiques de McLaren, avec des graphiques à l’avant et à l’arrière inspirés du nom et du numéro de course de Norris.

Sweat à capuche Lando Norris McLaren

Norris a toujours clairement exprimé son admiration pour la légende du MotoGP Valentino Rossi, et les célèbres couleurs du pilote de moto italien ont traversé la gamme de Norris depuis son arrivée en Formule 1.

Parallèlement aux tons Rossi, le sweat à capuche officiel Norris glitch tisse également dans les exploits en streaming des Norris. Le noir est rendu vivant par les nuances de vert fluo, avec le numéro de voiture de Norris sur la poitrine, la manche et le dos.

Casquette Lando Norris

Envie de vous équiper du couvre-chef Lando Norris? Eh bien, la bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir, à commencer par les casquettes qui se déclinent en deux modèles distincts.

La première est la casquette de papaye inspirée de McLaren, avec la marque McLaren, le numéro quatre de Norris et le logo du Britannique.

Ou vous pouvez opter pour quelque chose d’encore plus audacieux dans la casquette glitch Norris. Comme le sweat à capuche, cette casquette s’inspire de Rossi avec son design moucheté vert lime fluorescent, agrémenté du logo Norris.

Bonnet Lando Norris

Alors que les casquettes sont parfaites pour les jours ensoleillés, viennent les mois d’hiver, c’est le bonnet Norris qui vous sera utile.

Le bonnet fait partie de la gamme Norris glitch avec un fond noir, arborant le logo McLaren, suivi du design vert fluo conforme à la gamme.

Et aucun bonnet n’est complet sans le pompon! Vous obtenez un vert vif avec le bonnet New Era Glitch Lando Norris Bobble Knit.

Chapeau Bob Lando Norris

Parmi tous les articles Norris qui le distinguent du reste de la grille en termes de mode, le chapeau seau emblématique est la pièce phare de l’habillement Norris.

Que ce soit assis sur le mur des stands ou errant dans le paddock, Norris peut régulièrement être vu dans son chapeau de seau distinct, et maintenant vous pouvez en obtenir un pour vous-même.

Le chapeau seau glitch arbore une base vert camouflage avec du vert fluorescent partout, tandis qu’à l’avant il y a un patch logo McLaren couronnant la pièce.

Écouteurs sans fil McLaren

Les écouteurs sont un élément essentiel d’une équipe de Formule 1 et, pour les pilotes, ils aident à les mettre dans la zone avant quand les lumières s’éteignent. McLaren, grâce à son partenariat avec Klipsch, propose la dernière édition aux fans en tant qu’accessoire de mode!

Les écouteurs Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition sont une pièce maîtresse, et Norris a été vu arborant ces écouteurs particuliers.

Les écouteurs noirs sont dotés d’écouteurs papaye emblématiques en clin d’œil à McLaren, avec le logo McLaren en argent à l’arrière.

