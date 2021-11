Obtenez le Nokia 8.3 pour 200 $ de réduction avec cette offre Black Friday

Depuis combien de temps connaissez-vous Nokia ? Nous avons presque tous grandi avec ce nom. Les légendaires téléphones Nokia d’autrefois ont laissé un héritage éternel. Les nouveaux modèles d’aujourd’hui fonctionnent sous Android et suivent les traces de leurs pères. Lorsque vous achetez un téléphone Nokia, vous savez que votre appareil durera de nombreuses années.

Le Nokia 8.3 est le même, vous apportant une valeur phénoménale et l’étirant sur une longue période. Le téléphone Android prend en charge la 5G et, comme tous les téléphones Nokia, il bénéficiera de 2 ans de mises à jour de plate-forme et de 3 ans de mises à jour de sécurité. Nous avons déjà effectué une mise à jour, vous savez donc que la prochaine sera Android 12.

Comme la plupart des téléphones Android en vente cette saison, le Nokia 8.3 5G est également moins cher. Vous pouvez obtenir une offre exceptionnelle avec 200 $ de réduction sur le Nokia 8.3 chez B&H dès maintenant. D’autres détaillants ont également réduit le prix du produit phare, mais pas d’un chiffre aussi alléchant.

Nokia 8.3 5G – Nuit polaire | 200 $ de rabais



Nokia 8.3 vante une valeur fantastique avec juste les bons ingrédients. Vous obtenez des performances ultra fluides et fiables, des mises à jour logicielles régulières et une batterie durable. Saisissez ce produit phare de 2020 pour moins cher avec 200 $ de réduction.

L’expérience utilisateur est sans aucun doute l’une des meilleures, offrant une expérience Android propre. Dans l’examen d’Android Central, nous avons félicité le Nokia 8.3 pour son logiciel de type Pixel. Il est alimenté par le chipset Snapdragon 765G avec un combo de mémoire de 8 Go/128 Go, donc il fonctionne comme du beurre. Vous apprécierez les jeux ou la consommation de contenu sur le gigantesque écran de 6,81 pouces, même s’il s’agit d’un écran LCD. Il possède également une prise casque 3,5 mm, ce qui n’est plus la norme pour les produits phares.

Étonnamment, la batterie de 4 500 mAh de ce combiné fonctionnera pendant un certain temps. La photographie sur le Nokia 8.3 ne peut pas rivaliser avec Samsung ou Google, mais c’est loin d’être mauvais. Il y a une caméra selfie de 24 MP et une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un capteur principal de 64 MP. Enfin et surtout, le design texturé à l’arrière avec la bosse ronde de la caméra est très rafraîchissant.

