Obtenez le nouveau Amazon Fire TV Stick 4K à son prix le plus bas jamais enregistré pour Prime Day

Il existe d’excellents appareils de streaming, et puis il y a l’Amazon Fire TV Stick 4K. Ce petit bâton se branche directement sur le port HDMI de votre téléviseur et ouvre le monde des applications de streaming et des services Amazon Prime. Comme vous pouvez vous y attendre pour Prime Day, il est temps d’économiser gros sur sans doute le meilleur Amazon Fire TV Stick. Pour célébrer, nous avons l’une des offres sur un appareil Amazon car la société a réduit de 50 % le Fire TV Stick 4K, ramenant le prix à seulement 25 $.

Amazon Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa

Obtenez le meilleur Amazon Fire TV Stick que l’entreprise a à offrir avec l’une des meilleures télécommandes que nous ayons vues. Vous aurez accès à tous vos services de streaming préférés, tout en pouvant demander à Alexa d’éteindre les lumières ou de consulter le score du jeu sans changer de télécommande ni utiliser votre téléphone.

Bien qu’il soit idéal pour l’un des meilleurs appareils de streaming d’offrir une qualité 4K Ultra HD, Amazon monte d’un cran avec le Fire TV Stick 4K. Vous trouverez également une prise en charge de Dolby Vision, HDR et même HDR10+, ce qui en fait un outil parfait pour correspondre aux meilleures offres Prime Day TV si vous optez pour un téléviseur qui ne dispose pas de l’interface Fire TV intégrée.

Si vous n’avez pas déjà une excellente barre de son, Amazon vous couvre également sur ce front avec cette clé de streaming. L’audio Dolby Atmos est pris en charge, ce qui vous garantit la meilleure qualité audio pour ces soirées cinéma en famille. Ceci, combiné à Dolby Vision, signifie que vous serez complètement immergé dans le film que vous souhaitez regarder et qui vient d’atterrir sur HBO Max ou Netflix.

Et si vous craignez que le Fire TV Stick 4K puisse utiliser les meilleurs services de streaming, ne vous inquiétez pas. Amazon a récemment lancé l’application HBO Max mise à jour pour Fire TV, et vous trouverez le reste des suspects normaux comme Netflix, YouTUbe, Disney + et même Apple TV.

L’un des meilleurs aspects de la prise en charge du Fire TV Stick 4K, même sans cet accord insensé, est sans doute la télécommande mise à jour. La nouvelle télécommande vocale Alexa peut contrôler facilement la lecture de vos médias ou votre téléviseur. Vous n’aurez pas à vous soucier du défilement accidentel ou des clics manqués avec l’anneau de navigation. Et il y a un bouton dédié en haut qui vous permet d’invoquer Alexa lorsque vous souhaitez éteindre les lumières ou regarder et voir si ce film est encore disponible sur votre service de streaming préféré.

Amazon Fire TV Stick 4K avec le tout nouveau forfait Alexa Voice Remote



En plus d’obtenir le déjà fantastique Fire TV Stick 4K et la nouvelle télécommande vocale Alexa, cet ensemble comprend un adaptateur Ethernet et un plan de protection de 2 ans. Ainsi, vous pourrez profiter d’une connexion Internet stable, tout en protégeant votre Fire TV Stick 4K au cas où quelque chose lui arriverait au cours des deux prochaines années.

48 $ sur Amazon

Amazon Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite



Le Fire TV Stick Lite offre sans doute le meilleur rapport qualité-prix en matière d’appareils de diffusion en continu. Il comprend la même interface, le même accès à plus de 10 000 applications et même des commandes vocales Alexa intégrées. Les deux plus grandes différences ici sont le manque de prise en charge 4K pour le streaming, et la télécommande incluse ne peut pas contrôler votre téléviseur.

18 $ sur Amazon

Amazon a retiré 40% du Fire TV Stick Lite pour célébrer le Prime Day

Le Fire TV Stick Lite est l’un des appareils de streaming les plus impressionnants que nous ayons vus, et ce n’est pas à cause de la puissance sous le capot. Équipé de la télécommande vocale Alexa, le Fire TV Stick Lite peut faire tout ce que la version 4K peut faire, moins la qualité 4K et la possibilité de contrôler votre téléviseur avec sa télécommande.

