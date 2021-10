Obtenez le plus de téléphone pour votre dollar

Les téléphones économiques peuvent être trouvés partout et pour une multitude de prix. Si vous recherchez les téléphones les plus économiques, vous cherchez probablement un moyen d’économiser un peu d’argent sur votre achat. C’est pourquoi nous considérons que les meilleurs téléphones économiques se situent sous la barre des 450 $. Tout ce qui est au-dessus de cela et vous regardez généralement un appareil de milieu de gamme, qui est une catégorie entièrement différente.

Mais comment décidez-vous quel téléphone budget vous convient ? Il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Vous cherchez quelque chose avec une batterie longue durée ? Jouez-vous beaucoup à des jeux mobiles ? Le taux de rafraîchissement de l’écran est-il quelque chose qui vous intéresse sur votre appareil mobile ? Toutes ces choses peuvent jouer un rôle dans la façon dont vous choisissez le meilleur téléphone compatible avec les portefeuilles. Mais la liste ne s’arrête pas là.

Vous devrez également déterminer si vous vous souciez d’une marque spécifique ou même si vous souhaitez acheter un appareil Android ou iOS. Avec autant d’expériences différentes et autant de fabricants qui peaufinent ces options pour proposer leur propre version spéciale, il n’est pas facile de trouver un téléphone économique. C’est pourquoi nous avons éliminé une grande partie des conjectures de l’équation avec cette liste des meilleurs téléphones économiques.

Meilleur téléphone économique : Google Pixel 5a

Avantages: Expérience Android en stock, mises à jour rapides de Google, spécifications phares à un prix abordable

Les inconvénients: Pas aussi puissant que certaines options

Lorsqu’il s’agit de fabriquer des téléphones économiques, Google s’est fait un nom en proposant des téléphones compatibles avec les portefeuilles correctement alimentés qui tirent parti de l’expérience Android d’origine. L’un des plus grands avantages ici est la possibilité d’obtenir des mises à jour Android presque dès qu’elles sont disponibles, ainsi que les diverses améliorations de l’appareil photo de Google.

La dernière version économique du téléphone de l’entreprise associe une conception et des performances solides à un appareil 5G qui ne vous ruinera pas. Comme il utilise également Android stock, vous n’aurez pas à vous soucier des ballonnements inutiles qui vous ralentiront, ce que vous voyez beaucoup sur d’autres téléphones Android d’autres fabricants.

Bien sûr, il existe certaines limitations quant au type de supports pouvant prendre en charge l’ensemble de la gamme Pixel, et si vous n’êtes pas un fan de la caméra à découpe circulaire, vous n’aimerez probablement pas la regarder à l’avant du Pixel 5a . Néanmoins, si vous souhaitez profiter d’un prix abordable et ne pas abandonner tout ce que vous aimez d’un téléphone phare, le Pixel 5a est un excellent choix pour les passionnés d’Android qui ne craignent pas de dépenser un peu plus cher sur le budget spectre.

Meilleur iPhone à petit budget : iPhone SE

Avantages: Mêmes performances que les iPhones plus chers, Touch ID

Les inconvénients: Écran plus petit, peut être verrouillé sur certains réseaux en fonction du lieu d’achat

Les iPhones étaient connus pour être parmi les smartphones les plus chers du marché, et pour une bonne raison. En associant les différentes options de confidentialité proposées par Apple ces derniers temps, ainsi que les performances générales des puces de silicium internes d’Apple, la gamme iPhone a toujours été un peu innovante dans la catégorie des smartphones. L’iPhone SE n’est pas différent.

L’iPhone SE associe toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un iPhone plus cher – un excellent appareil photo, l’accès aux divers services d’Apple et d’excellentes performances – avec le prix d’un téléphone économique. Si vous n’êtes pas un fan de Face ID d’Apple, vous serez heureux de savoir que l’iPhone SE comprend toujours le bouton d’accueil éprouvé, ainsi que Touch ID.

Tout autour, l’iPhone SE est un appareil parfait pour ceux qui ont apprécié l’ancien style de l’iPhone mais qui veulent les performances et les avancées des nouvelles offres. Bien sûr, il n’offrira pas exactement les mêmes types d’appareils photo que les modèles d’iPhone Pro plus chers, mais ceux qui recherchent un téléphone bon marché seront plus que satisfaits de ce que l’iPhone SE a à offrir. Vous voulez approfondir les offres iPhone actuelles ? Consultez notre guide des meilleurs iPhones disponibles dès maintenant.

Meilleur téléphone Samsung à petit budget : Samsung Galaxy A42

Avantages: Carte SD jusqu’à 1 To pour un stockage extensible, batterie de 5 000 mAh offrant une longue durée de vie de la batterie, prise en charge d’une charge rapide

Les inconvénients: Puce plus lente, seulement 4 Go de mémoire

Samsung est un grand nom en matière de téléphones Android, et si vous avez déjà regardé les offres de téléphones économiques que de nombreux opérateurs proposent, vous verrez probablement votre juste part de cette marque sur les étagères. C’est parce que la société de technologie coréenne a pris l’habitude d’essayer de s’emparer de tous les côtés du marché, ce qui est bénéfique pour les clients qui aiment OneUI de Samsung, ainsi que la conception générale de sa technologie Infinity Display.

Le seul inconvénient de l’achat de l’un des téléphones à petit budget de Samsung est la mémoire. Avec seulement 4 Go de RAM, le Galaxy A42 n’est pas le multitâche le plus costaud que vous trouverez sur le marché. Samsung a également la mauvaise habitude d’inclure beaucoup de bloatware sur ses téléphones, en particulier ses modèles moins chers, ce qui signifie que vous voudrez passer du temps à nettoyer certaines de ces applications pour économiser de la mémoire.

Le Samsung Galaxy A42 n’est pas le dernier téléphone économique de Samsung, mais il est livré avec tout ce dont vous aurez besoin pour le faire encore trois à quatre ans avant de devoir vous soucier d’une autre mise à niveau, y compris un excellent écran, la prise en charge de 1 To de SD stockage sur carte et, bien sûr, la prise en charge de la 5G pour les futures mises à niveau du réseau. Vous pouvez toujours consulter d’autres offres de téléphones Samsung si l’A42 ne frappe pas toutes les bonnes notes.

Meilleur téléphone économique pour les joueurs : OnePlus 8

Avantages: Affichage 90 Hz, commande vocale Alexa intégrée, charge rapide

Les inconvénients: Vieillir un peu

Si vous vous en tenez aux marques de smartphones les plus courantes, vous n’avez peut-être pas entendu parler de OnePlus. Alors qu’elle a commencé comme une entreprise créant des smartphones qui nécessitaient des invitations à l’achat, OnePlus est devenue l’une des meilleures entreprises en matière d’appareils économiques qui ont du punch. Le OnePlus 8 ne fait pas exception à cette règle. Bien sûr, il vieillit un peu, mais il est toujours disponible sur le site Web de OnePlus, et à un prix super bon marché.

Non seulement vous obtenez un Snapdragon 865 haute puissance, mais le OnePlus 8 est également livré avec un écran 90 Hz au beurre. Cet écran est indispensable pour jouer à des jeux qui reposent sur des transitions fluides, comme les jeux FPS et les batailles royales comme Fortnite. Il garantit également que vous aurez d’excellentes performances lors du défilement de votre navigateur et d’autres applications. Ce n’est pas aussi fluide que les écrans 120 Hz trouvés sur des appareils plus chers, mais il fera le travail, surtout pour le prix.

À moins de 400 $, vous pouvez généralement trouver cet appareil en vente et en attente d’être acheté. Il existe certaines limites quant aux opérateurs de réseau qu’il peut prendre en charge, vous devez donc toujours vérifier auprès de votre opérateur avant de l’acheter. S’il est utilisable sur votre réseau, le OnePlus 8 est un rêve devenu réalité pour les utilisateurs à petit budget à la recherche d’une bête de jeu mobile. Vous cherchez une option OnePlus plus costaud ? Découvrez notre comparatif des OnePlus 9 Pro et OnePlus 9.

Meilleur téléphone économique pour la durée de vie de la batterie: Moto G Power

Avantages: Autonomie de trois jours, appareil photo 16MP avec mise au point rapide

Les inconvénients: Option de stockage limitée, une quantité de mémoire inférieure peut entraîner un retard

La durée de vie de la batterie est un sujet brûlant dans le monde des smartphones, d’autant plus que les gens passent de plus en plus de temps à se fier à leurs ordinateurs de poche pour faire avancer les choses. Parfois, vous devez réduire les performances et vous concentrer plutôt sur le fait de faire durer les choses un peu plus longtemps. Si vous recherchez un téléphone moins cher qui ne sacrifie pas la durée de vie de la batterie, ne cherchez pas plus loin que le Moto G Power.

Le Moto G Power n’a pas la puce la plus rapide, le plus de mémoire ou le meilleur appareil photo. Si vous voulez un téléphone qui peut durer jusqu’à trois jours sans avoir besoin d’être rechargé, vous ne vous soucierez probablement pas de tout cela. Il offre des options de stockage limitées, mais encore une fois, il faut s’y attendre dans cette gamme de prix.

Malgré les réductions effectuées pour maintenir le prix de celui-ci bas, il n’y a pas d’appareil à ce prix qui puisse offrir le même niveau d’autonomie de la batterie. Celui-ci ne remporte aucun prix pour être le meilleur téléphone Android, mais si vous voulez que votre téléphone dure le plus longtemps possible et ne vous souciez pas de toutes les choses fastueuses que les autres téléphones de cette liste ont à offrir, alors le Moto G Power est un choix solide.

