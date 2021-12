Obtenez le Samsung Galaxy Z Flip3 pour seulement 800 $ sur Amazon dès maintenant

Un nouveau plus bas historique, peu après le Black Friday

Le Black Friday est passé, mais comme chaque année, cela ne veut pas dire que vous avez forcément raté l’occasion d’économiser gros. Le Samsung Galaxy Z Flip3 est actuellement disponible pour seulement 800 $ sur Amazon, ce qui est le prix le plus bas auquel nous l’avons jamais vu.

Nous avons trouvé que le Z Flip3 est un produit pliable qui vaut la peine d’être acheté, car il est l’un des premiers à n’offrir que quelques compromis malgré le nouveau facteur de forme. Une fois plié, il ne prend pas beaucoup de place dans votre poche, le tout sans sacrifier la taille de l’écran lorsque vous l’utilisez. Il est même livré avec un indice de résistance IP à l’eau et à la poussière, ce qui est encore rare pour les pliables. Soyez averti que le Z Flip3 n’a pas la meilleure autonomie de batterie, cependant, et ses frères et sœurs S21 non pliables sont également meilleurs dans le département des appareils photo. Le Z Flip3 peut être livré avec moins de compromis que les autres pliables avant lui, mais il y en a encore.

Lors du Black Friday, le Z Flip3 était déjà réduit à 900 $ sur le Samsung Store. La société a lancé des Galaxy Buds2 gratuits et un chargeur sans fil à l’époque (et le fait toujours à 1 000 $ aujourd’hui), mais si vous ne vous souciez pas de ces accessoires et que vous ne voulez pas vous encombrer de les revendre, le l’offre actuelle est encore meilleure que ce que vous pourriez obtenir à l’époque.

Si vous avez les yeux rivés sur un Z Flip3, il vaut mieux ne pas hésiter trop longtemps car vous ne savez jamais quand et si Amazon est en rupture de stock.

