Obtenez le tapis de yoga parfait pour de meilleurs résultats !

Des études montrent que le yoga fait tout, de la lutte contre l’anxiété, la dépression et le stress à la réduction de l’inflammation dans le corps.

Par Khyati Mahajan,

Bien qu’il s’agisse d’une pratique ancienne, le yoga est devenu l’exercice à la mode et dominant ces dernières années. Tout le monde, des célébrités de premier plan à vos collègues, reçoit ses tapis de yoga ces jours-ci et pour une bonne raison. La pratique du yoga a plusieurs avantages pour la santé au-delà de la flexibilité et de l’équilibre.

Des études montrent que le yoga fait tout, de la lutte contre l’anxiété, la dépression et le stress à la réduction de l’inflammation dans le corps. Beaucoup de Yoga Guru sont d’accord et disent la même chose. Mais, il y a une partie que les gens semblent oublier : le yoga n’est pas une tâche facile et implique beaucoup de mouvements des parties du corps. Meilleur est le contrôle, meilleur est le résultat. Ainsi, le choix de la surface est très important. La meilleure option pour une surface est un tapis de yoga.

Maintenant, il existe de nombreux types de tapis de yoga. Ainsi, pour aider les amateurs de yoga à prendre une décision éclairée d’acheter le tapis de yoga, nous partageons quelques détails que vous devez prendre en compte avant d’acheter ou de choisir un tapis de yoga.

Comment choisir le bon tapis de yoga

1. Épaisseur

L’épaisseur de votre tapis de yoga a beaucoup à voir avec son confort – trop fin, et votre genou peut se faire cogner pendant la fente en croissant. Le compromis est que les tapis de yoga épais (certains aussi épais que 1/4 de pouce) peuvent vous empêcher de ressentir une connexion solide avec le sol, ce qui vous rend plus bancal dans Tree Pose, par exemple.

2. Matériel

Le matériau dont est fait votre tapis de yoga dicte sa texture, son adhérence, son respect de l’environnement et sa spongiosité (combien il cède à la pression) et son usure dans le temps.

3. Textures

La texture de votre tapis de yoga dicte la traction qu’il procure. Comme l’adhérence, la texture affecte le glissement et le glissement que vous faites. Il fournit des barrières physiques au glissement (alors que l’adhérence repose sur l’aspiration). Et parce que la texture affecte la sensation d’un tapis de yoga, c’est aussi une composante du confort général.

4. Adhérence

Un tapis de yoga antidérapant vous empêche de glisser partout et vous aide à maintenir votre alignement lorsque vous passez d’une pose à une autre, ainsi que lorsque vous maintenez des poses pendant plusieurs secondes.

5. Respect de l’environnement

En tant que yogis, nous tenons à cœur le principe de l’ahimsa, ou non-violence. Cela rend difficile la pratique sur un tapis de yoga qui finira par obstruer une décharge pendant des décennies.

6. Gamme de prix

En règle générale, un tapis de yoga collant de base en PVC de couleur unie de 1/8 pouce d’épaisseur se situera vers le bas de la fourchette de prix. À partir de là, vous pouvez payer plus pour des motifs, des dessins ou des logos ; épaisseur premium; traitements antimicrobiens; et des textures sympas, en particulier des motifs tactiles en relief. Les tapis de yoga écologiques ont tendance à se situer dans le haut de gamme de la fourchette de prix.

7. Style

Une fois que vous avez réduit vos choix en fonction de l’épaisseur, du matériau, de la texture, de l’adhérence, du respect de l’environnement et du prix, il ne reste qu’un seul facteur : le style ! Alors allez-y et choisissez votre couleur, motif ou impression préféré selon vos préférences.

(L’auteur est PDG et fondateur de Mevolife Inc et expert de l’industrie du fitness et de la technologie. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.