Obtenez les bonnes compétences – L’Express Financier

Sinon, le pays est confronté à un problème d’emploi qui pourrait devenir de plus en plus difficile avec chaque année de retard. (Image représentative)

Dans une récente interview avec The Hindu, le PDG et directeur général mondial de Tata Steel et le président de CII, TV Narendran, ont observé que l’une des raisons pour lesquelles le secteur manufacturier indien est en difficulté est de ne pas accorder « suffisamment d’importance aux compétences professionnelles ». Narendran pense que les entreprises doivent payer plus pour les compétences ; De plus, bien que nous soyons disposés à payer une prime aux ingénieurs des meilleurs collèges, nous accordons peu d’attention aux antécédents de formation lors de « l’embauche d’un soudeur ou d’un fabricant ».

Il ne pourrait pas être plus correct, il reste beaucoup à faire pour que l’écosystème des compétences de l’Inde soit correct. Les missions de qualification du gouvernement du passé et le programme phare actuel, le Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), ont aidé. Mais l’ampleur des efforts requis est évidente d’après le dossier de placement : 62,7 lakhs candidats ont été inscrits dans le cadre du segment de reconnaissance des acquis du PMKVY, dont 61,38 lakhs ont été formés, 53,75 lakhs évalués et 50,83 certifiés contre un crore ciblé—le tableau de bord PMKVY dit seulement 75% des personnes certifiées ont été placées jusqu’à présent.

Sur les 49,72 lakh inscrits pour une formation à court terme, 45,37 lakh ont été formés et 37,58 lakh évalués – seuls 19,75 de ce lot ont été signalés par le partenaire de formation comme placés. Il est également nécessaire de prendre en compte les données de placement falsifiées ; un rapport du CAG de 2018 a révélé qu’un tiers seulement des demandes de placement liées au programme de compétences du Rajasthan au cours de la période 2014-2017 étaient authentiques. Gardez à l’esprit que la classe ouvrière indienne devrait voir ses opportunités d’emploi diminuer, la pandémie ayant gravement meurtri les MPME.

De plus, avec les avancées technologiques continues dans tous les secteurs, les compétences requises aujourd’hui et pour l’avenir ne ressemblent guère à celles requises il y a à peine une demi-décennie. Ainsi, l’effort de qualification devra également porter sur la formation des personnes en vue de leur employabilité future. Les universités dédiées aux compétences, telles que celle gérée par TeamLease, sont probablement une bonne idée où, en association avec des organisations de l’industrie, les étudiants peuvent obtenir un diplôme ainsi qu’une formation de base en gestion, par exemple.

Ce serait également une bonne idée d’encourager les collèges/universités existants à se lancer dans ces domaines. Le gouvernement peut, dans la mesure du possible, fournir une sorte d’allocation, car les étudiants peuvent également devoir abandonner leur emploi.

La pandémie a également perturbé le terrain pour les compétences d’autres manières. Plus sont susceptibles de chercher des opportunités d’emploi autour de leur lieu d’origine que dans des villes éloignées. Nous devrions tenir compte des suggestions de S Ramadorai, le conseiller du Premier ministre du NSDC, pour aider les gens à trouver des opportunités de formation professionnelle plus près de chez eux, peut-être par le biais de centres de compétences mobiles.

La PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation, une coentreprise entre le gouvernement du Jharkhand et la PanIIT Alumni Reach for India Foundation, le fait dans tous les districts de l’État. Un autre facteur crucial pour obtenir le bon écosystème des compétences serait de disposer d’une plate-forme électronique facile d’accès qui associe les compétences disponibles dans les villages et les petites villes aux opportunités d’emploi dans les villes voisines ainsi qu’ailleurs dans le pays. Les entreprises doivent également jouer un grand rôle, que ce soit par la RSE ou par l’implication directe dans la qualification. Sinon, le pays est confronté à un problème d’emploi qui pourrait devenir de plus en plus difficile avec chaque année de retard.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.