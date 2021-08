Obtenez les élégants AirPods Max d’Apple pour 80 $ de moins que leur prix habituel

in

Les écouteurs d’Apple fonctionnent peut-être mieux avec ses propres produits, mais en fin de compte, sa gamme d’équipements audio Bluetooth n’est toujours que cela – l’audio Bluetooth. Que vous soyez pleinement investi dans l’écosystème de Google ou que vous ayez un iPad ou un MacBook Air à côté, vous pouvez toujours profiter de tout ce que les AirPods Max ont à offrir. Bien qu’ils coûtent généralement 549 $, vous pouvez les acheter chez Woot pour 80 $ de moins que le prix habituel, mais vous voudrez agir rapidement.

Il va sans dire que certaines des meilleures fonctionnalités des AirPods Max ne fonctionnent qu’avec les équipements Apple. Les connexions multi-appareils, la prise en charge de Siri et la pause automatique nécessitent toutes un appareil iOS. Mais bon, beaucoup de nos lecteurs ont un iPhone ou un iPad en leur possession. Sinon, vous connaissez peut-être quelqu’un qui meurt d’envie d’essayer le premier casque circum-aural d’Apple. Peut-être que cela ne vous dérange pas de perdre des fonctionnalités exclusives et que vous êtes simplement amoureux du design unique des AirPods Max. Avec une excellente qualité ANC et sonore, vous êtes assuré d’avoir une excellente paire d’écouteurs.

Peu importe pourquoi vous les voulez, ils sont beaucoup plus faciles à recommander à ce prix inférieur. Woot les a en stock dans toutes les couleurs sauf le bleu ciel, mais vous devrez agir rapidement. Cet accord n’est valable que jusqu’à la fin de la journée. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien ci-dessous.