Obtenez les fonds d’écran Samsung Galaxy S22 divulgués ici

Oliver Cragg / Autorité Android

TL;DR

Certains des fonds d’écran du Samsung Galaxy S22 viennent de fuir. Vous pouvez télécharger quatre des fonds d’écran ici. La source de ces murs est vague pour le moment, nous ne savons donc pas à quel point ils sont crédibles.

Début 2022, nous nous attendons à ce que Samsung lance les prochaines itérations de ses smartphones phares Galaxy S. Maintenant, bien plus d’un mois avant ce lancement prévu, nous avons une fuite intéressante liée aux téléphones.

Ci-dessous, vous trouverez les prétendus fonds d’écran du Samsung Galaxy S22. Les quatre fonds d’écran ont certainement l’air légitimes car ils présentent les motifs abstraits et colorés habituels de Samsung. Cependant, la source de la fuite, Android Police, ne fait aucune mention de la façon dont ils les ont obtenus. En tant que tel, nous allons être un peu plus sceptiques à leur égard que d’habitude. Nous avons contacté Android Police pour obtenir des éclaircissements à ce sujet.

Voir également: Toutes les rumeurs du Samsung Galaxy S22 au même endroit

Quoi qu’il en soit, les fonds d’écran du Samsung Galaxy S22 semblent certainement précis. Ils ne diffèrent pas trop des fonds d’écran que nous avons vus sur le Galaxy S21 et même la série Galaxy S20. Celui avec le fond noir, en particulier, ressemble beaucoup aux murs officiels fournis avec le Samsung Galaxy S21 Ultra.

Découvrez les quatre murs par vous-même dans la galerie ci-dessous. Si vous voulez les essayer, veuillez ne pas les télécharger depuis la galerie. Ces images ont été compressées et ne seront pas aussi belles sur votre appareil. Au lieu de cela, faites défiler la galerie et cliquez sur le bouton pour télécharger un fichier ZIP avec tous les fonds d’écran du Samsung Galaxy S22 à leur résolution la plus élevée.

Que pensez-vous de ceux-ci ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Fuite de fonds d’écran Samsung Galaxy S22

commentaires