Obtenez les meilleures photos de ce Diwali avec le OnePlus 9 Pro

Plus tôt cette année, OnePlus a ajouté une nouvelle dimension à la photographie sur téléphone en lançant le OnePlus 9 Pro. Oui, le téléphone était un produit phare dans tous les sens du terme. Il avait un beau design, était incroyablement mince, avait un écran AMOLED quad HD fluide et brillant avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, était alimenté par la puce la plus puissante du marché, le Qualcomm Snapdragon 888 avec beaucoup de RAM et de stockage, et bien sûr, est venu avec le légendaire OnePlus Warp Charge qui permettait de le recharger via une connexion filaire en moins d’une demi-heure et même une connexion sans fil en moins de quarante cinq minutes.

Mais ce qui a rendu le OnePlus 9 Pro vraiment exceptionnel, c’est la configuration de son appareil photo, qui a été réalisée en collaboration avec l’un des plus grands noms de la photographie, Hasselblad. Les caméras elles-mêmes étaient exceptionnelles – un capteur principal Sony IMX789 de 48 mégapixels avec OIS co-conçu avec Sony, un capteur Sony IMX766 ultra-large de 50 mégapixels, un capteur téléobjectif de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels, et un capteur Sony IMX471 de 16 mégapixels devant pour les selfies. Avec l’expertise de Hasselblad, ces appareils photo ont fourni certaines des photographies les plus brillantes jamais vues sur un téléphone, avec des couleurs réalistes, des détails riches et des perspectives très uniques.

Ces caméras, dotées de spécifications étonnantes et de la magie Hasselblad, pourraient bien rendre votre DIwali magique. En effet, contrairement à d’autres téléphones dotés du même ensemble de filtres et d’effets, le OnePlus 9 Pro est livré avec un certain nombre de fonctionnalités qui changent totalement la façon dont vous prenez des photos. Les couleurs sont parfaitement représentées grâce au célèbre Natural Color Calibration de Hasselblad. Ensuite, il y a le mode Hasselblad Pro basé sur le logiciel de traitement d’image de Hasselblad pour lui donner cette sensation emblématique de Hasselblad, et apporte également l’étalonnage du capteur de niveau Hasselblad sur un smartphone pour la première fois.

Tout cela permet au OnePlus 9 Pro de conserver la simplicité d’un appareil photo compact tout en vous offrant la possibilité de modifier les paramètres et de choisir des options comme vous le feriez sur un appareil photo professionnel. Si vous trouvez la nuit trop sombre, le mode Nightscape de OnePlus vous permettra de capturer toutes les lampes et lumières avec des détails merveilleux. Le mode Nightscape Video 2.0 permet même aux vidéos prises dans des conditions de faible luminosité de conserver les couleurs et les détails. Et bien sûr, la présence de l’OIS garantit l’absence de flou ou de bruit. Et si vous voulez vraiment être en mode pro, il suffit d’aller sur le Hasselblad Pro pour augmenter l’ISO, ce qui rendra les choses plus lumineuses. Et bien, si vous pensez que les couleurs ne sont pas vraiment ce que vous aimez, dirigez-vous vers l’option Balance des blancs et ajustez-la jusqu’à ce qu’elles soient parfaites.

Au milieu de beaucoup d’excitation de Diwali avec beaucoup de lumière autour de vous et des gens qui vont et viennent ? Vous pouvez utiliser votre OnePlus 9 Pro pour capturer des clichés très détaillés sans flou en augmentant la vitesse d’obturation en mode Hasselblad Pro. Ou si vous souhaitez réellement capturer l’activité trépidante, vous pouvez réellement ralentir la vitesse d’obturation et obtenir ces belles photos « floues par l’action » avec le sujet entouré d’une rafale d’action. Un énorme avantage ici est le téléobjectif de 8 mégapixels qui vous permet non seulement de capturer votre sujet à distance (vous bénéficiez d’un zoom optique 3,3x et d’un zoom numérique 30x), mais aussi de minimiser les tremblements et les flous grâce à l’excellent OIS du système. .

Vous pouvez non seulement prendre vos photos de fête à distance, mais grâce à la présence de cet incroyable capteur ultra large Sony IMX766 50 mégapixels, vous pouvez également couvrir le magnifique paysage éclairé par la lumière de Diwali autour de vous avec des détails étonnants. Et si vous voulez une perspective vraiment différente, eh bien, le OnePlus 9 Pro est également le seul téléphone au monde à proposer le mode XPan de Hasselblad, un mode panoramique spécial qui a été vu dans l’appareil photo XPan de Hasselblad sorti en 1998. Alors que les caméras sur le OnePlus 9 Pro délivre des images de 12 mégapixels par défaut, le mode XPan génère de superbes clichés panoramiques de plus de 20 mégapixels de 7552 x 2798 pixels et 7872 x 2916 pixels de résolution, vous donnant un quasi « cinémascope » comme, vue grand angle – une vue seulement un L’appareil photo Hasselblad peut servir.

Le mode Pro excelle également dans la gestion de différentes conditions d’éclairage. Si vous souhaitez capturer des images sous une lumière très vive, augmentez simplement la valeur d’exposition (EV). Et bien, si la scène que vous essayez de capturer est un peu sombre, diminuez simplement la valeur d’exposition. Vous serez surpris par les résultats. Vous pouvez même utiliser la mise au point de manière créative : passez du mode de mise au point automatique au mode de mise au point manuelle et ajustez le niveau de mise au point, comme vous le feriez en déplaçant un objectif sur un appareil photo approprié. La meilleure partie est que faire tout cela est aussi simple que de déplacer une règle sur l’écran. Et bien, il y a aussi un mode automatique ici, vous pouvez donc laisser l’appareil photo décider de ce qui fonctionne le mieux !

Vous pouvez également prendre des photos au format JPG ou si vous voulez vraiment éditer les images, puis prendre des photos au format RAW et les éditer en détail plus tard. Bien sûr, l’excellent matériel du OnePlus 9 Pro garantit que tout cela se passe littéralement en un clin d’œil ! Il n’y a pas de décalage, de plantage ou de pause, ce qui vous permet de vous concentrer (jeu de mots) sur la capture de la scène.

Le OnePlus 9 Pro vous permet non seulement de capturer ce que vos yeux voient, mais grâce à ses gènes de photographie Hasselblad, vous permet également de contrôler votre expérience photographique et même d’y ajouter des touches créatives. Tout cela en fait le compagnon de photographie idéal pour vous ce Diwali.

