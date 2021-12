Obtenez les meilleurs angles avec ces ensembles DJI Mini 2 Drone tant qu’ils durent

Le Mini 2 Drone de DJI est un incroyable drone compact avec des capacités vidéo 4K et jusqu’à 31 minutes de temps de vol. Si vous cherchez à vous lancer dans la vidéographie aérienne ou si vous voulez trouver le cadeau parfait pour un photographe en herbe, c’est un excellent drone pour commencer. Si vous êtes prêt à prendre l’avion, Adorama propose d’excellents forfaits pour vous aider à démarrer avec tout ce dont vous avez besoin, y compris une carte mémoire pour seulement 449 $, ce qui représente une économie de 35 %. Il n’y a aucune raison de laisser passer ces extras lorsque vous achetez votre drone DJI.

Le DJI Mini 2 peut enregistrer des vidéos jusqu’à 4K à 30 ips avec un débit binaire maximal de 100 Mbps. Ce drone peut également tirer à une variété d’autres fréquences d’images, notamment 24 et 25 à 4K et 24, 25, 30,48,50 et 60 à 2,7K. Cette résolution inférieure sera en fait la meilleure solution pour de nombreux créateurs de contenu, car elle offrira une grande qualité pour un recadrage 1080p avec la possibilité de filmer à des fréquences d’images plus élevées.

Si vous filmez bien en 2,7k ou 1080p, vous pouvez également économiser un peu d’argent avec le DJI Mini SE. Ce kit prend du recul en termes de qualité vidéo et offre toujours une bonne résolution pour les vidéos sur les réseaux sociaux et la chose la plus importante est d’obtenir une prise de vue stable. Avec l’expérience de DJI dans la fabrication des meilleurs cardans pour smartphones, vous pouvez être sûr que vous êtes prêt à prendre la photo quand cela compte. Que vous recherchiez simplement un appareil photo un peu amusant ou que vous cherchiez à faire passer votre entreprise immobilière au niveau supérieur, l’un ou l’autre de ces drones conviendra parfaitement.

Tout ce dont vous avez besoin pour voler avec DJI à Adorama

DJI Mini 2 Drone – Bundle avec carte microSD de 64 Go, sac à bandoulière, Corel PC Software Suite



Obtenez le DJI Mini 2 avec une poignée de cadeaux, notamment une carte microSD Sandisk, un sac de transport et un logiciel Corel avec retouche photo et vidéo.

449 $ chez Adorama

DJI Mini 2 Drone Fly More Combo – Bundle avec carte microSD 128 Go, Drone Landing Pad



Le Fly More Combo est livré avec trois batteries, un contrôleur, un étui de transport et quelques autres accessoires utiles. Cet ensemble d’Adorama ajoute une carte microSD de 128 Go et une piste d’atterrissage.

599 $ chez Adorama

DJI Mini SE Drone avec batterie supplémentaire et accessoires



Si vous cherchez à en avoir un peu plus pour votre argent, le DJI Mini SE Drone a toujours un enregistrement vidéo de 2,7k et 30 minutes de temps de vol. Cet ensemble comprend une batterie supplémentaire, une carte microSD de 128 Go, un sac de transport et une lampe stroboscopique.

469 $ chez Adorama

Une piste d’atterrissage de drone peut vous aider à atterrir en toute sécurité votre drone là où vous vous attendez à chaque fois avec des couleurs vives. Cela aide également lorsque vous volez dans une région éloignée où les zones ouvertes sans feuillage sont à découvrir.

Le logiciel que vous utilisez a beaucoup plus à voir avec ce qui vous semble naturel. Avec le logiciel Corel inclus dans le premier pack, vous pouvez commencer par apprendre les bases de l’édition et même produire des photos et des vidéos de qualité professionnelle. Si vous trouvez que vous voulez un peu plus de puissance sur la route, votre métrage fonctionnera avec Final Cut Pro X, Premiere Pro ou tout autre NLE qui accepte les fichiers h.264. C’est la plupart d’entre eux.

