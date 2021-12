Obtenez Lewis Hamilton pour remporter le GP d’Arabie saoudite à 33/1 avec Novibet spécial nouveau client

Lewis Hamilton a réduit l’avance de Max Verstappen au championnat des pilotes et tentera de défendre son titre une fois de plus ce week-end dans une course incontournable.

Novibet a une énorme nouvelle offre client pour Hamilton afin de remporter le Grand Prix du Qatar à des cotes améliorées.

.

Lewis Hamilton a réduit le déficit à seulement huit points après avoir remporté les Grands Prix au Qatar et au Brésil

Novibet – Amener Hamilton à remporter le GP d’Arabie saoudite à 33/1*

La F1 a été passionnante toute la saison avec des drames tout au long et une rivalité qui devrait aller jusqu’au bout.

Hamilton a récemment récupéré des points vitaux et n’a plus que huit points de retard sur Verstappen.

Les espoirs du Britannique au championnat semblaient de moins en moins probables après de nombreuses courses sans victoire, mais il s’est depuis remis à la place du conducteur avec un énorme élan pour ce week-end.

Les deux se sont affrontés tout au long de la saison et sont même entrés en contact avec les voitures de l’autre, mais tout se résume aux GP d’Arabie saoudite et d’Abu Dhabi.

Comment réclamer l’offre

Inscrivez-vous en utilisant le code bonus : FORMULE 1

Dépôt de 10 £ ou plus

Placez un maximum de 1 £ sur les cotes améliorées

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

COMMENT LES CHANCES

Newcastle pressenti pour la relégation et signera Lingard, Coutinho et Dembele

SPÉCIAL TALKSPORT EDGE

Arsenal gagne, Aubameyang et les deux équipes marquent à 9/1

OFFRE MERSEY

Everton v Liverpool: obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH sur le match avec Betfair

JOUR DERBY

Everton v Liverpool: faites en sorte que Salah, Mane et Jota marquent à 7/1 avec Paddy Power

Aperçu PL

Conseils de paris: derby chauffé du Merseyside, City gagne et Arsenal devance United

RETOUR DU CRIC

Aston Villa v Man City: récupérez 50 £ AS CASH lors d’un affrontement avec Betfair

*18+| Nouveaux clients uniquement | Dépôt minimum de 10 £ avec le code promotionnel : FORMULE 1 | Le pari qualificatif doit être placé à la cote normale | Pari max 1 £ | Gains supplémentaires payés en PARIS GRATUITS et ajoutés dans les 24 heures suivant le règlement du pari qualificatif | CGU Appliquer

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.