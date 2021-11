Obtenez Lionel Messi de marquer et Sergio Ramos d’être breveté à 7/1 lors de l’affrontement de la Ligue des champions avec Paddy’s Power Price

Manchester City accueille le Paris Saint-Germain en Ligue des champions ce soir – et talkSPORT s’est associé à Paddy Power pour vous offrir une augmentation de prix spéciale.

Man City mène le groupe A avec un seul point d’avance sur la formation française invaincue lors de ses quatre matches jusqu’à présent.

Sergio Ramos et Lionel Messi devraient figurer en bonne place dans le match crucial de l’UCL de ce soir

Et Paddy Power a poussé Lionel Messi à marquer et Sergio Ramos à être breveté à 7/1…

Ce soir, les Bleus de Manchester espèrent sortir victorieux d’un autre affrontement européen crucial.

Le PSG a gagné 2-0 la dernière fois que ces deux-là se sont affrontés au Parc des Princes.

Lionel Messi a marqué un but spectaculaire pour sceller la victoire vers la fin du match et il a même inscrit son premier but en championnat ce week-end.

L’Argentin a également un bon bilan contre des adversaires anglais – en particulier City où il a marqué sept buts en sept matches dans la compétition contre eux.

Messi a aidé le PSG à remporter une victoire rare la dernière fois, car ils n’ont réussi à gagner que 20% de leurs matchs contre Man City.

L’ailier a inscrit le deuxième plus grand nombre de buts de l’histoire de la Ligue des champions avec 123.

Les équipes étoilées sont prêtes à tout mettre en œuvre ce soir dans ce qui pourrait être un match décisif pour le groupe alors qu’elles opposent leurs équipes les plus fortes les unes aux autres.

Sergio Ramos devrait commencer après son retour d’une longue absence et possède une abondance d’expérience en Ligue des champions, notamment des buts, des cartes et des drames.

L’arrière central espagnol a joué 129 dans la compétition européenne et a même marqué 15 en défense, mais son style lui a également permis de recevoir 39 cartons au cours de cette période.

