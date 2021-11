Obtenez Liverpool au 1/8 ou l’Atletico Madrid au 33/1 pour remporter l’épopée de la Ligue des champions avec l’offre spéciale 888 Sport

Les géants européens s’affrontent mercredi soir alors que Liverpool accueille l’Atletico Madrid en Ligue des champions pour son match du Groupe B.

Et les bookmakers 888 Sport offrent aux nouveaux clients quelques augmentations de prix incroyables avec Liverpool disponible au 8/1 ou Atletico Madrid au 33/1.

888 SPORT – LIVERPOOL 8/1 OU ATLETICO MADRD 33/1*

Le dernier match entre ces deux équipes s’est soldé par une victoire spectaculaire 3-2 pour Liverpool, qui reste dominant à la fois en Europe et en Premier League sans défaite.

Ils ont prolongé leur course la dernière fois contre Brighton, mais ont dû partager le butin après avoir perdu une avance de 2-0.

L’Atletico Madrid s’est hissé à la quatrième place du classement de la Liga avec un 3-0 contre le Real Betis ce week-end.

Cela faisait suite à deux matchs nuls 2-2 durement disputés contre Levante et la Real Sociedad, cette dernière ayant dominé le championnat espagnol sous une forme époustouflante par rapport aux favoris habituels.

Madrid a fait match nul contre Porto et a gagné contre l’AC Milan pour ses trois premiers matches de la compétition européenne tandis que Liverpool a remporté les trois.

Liverpool a été en feu ces derniers temps avec tous ses attaquants parmi les buts, dont Mohamed Salah marquant lors de 11 matchs consécutifs et a marqué un doublé lors de sa victoire à Madrid lors du match retour.

Comment réclamer…

888 Spécial Sport

Visitez le site Web de 888 Sport en utilisant ce lien*

Créez un nouveau compte en utilisant 888ODDS dans la section Code Promo et déposez un minimum de 10 £ Placez une mise maximale de 5 £ sur l’un ou l’autre Liverpool ou l’Atletico Madrid gagner aux prix normaux affichés sur le site Web Si vous réussissez, 888 Sport paiera les gains initiaux en espèces. crédit

Réclamez ce spécial 888 Sport ICI*

Pour activer cette offre incroyable, visitez simplement le site Web de 888 Sport ICI*, créez un nouveau compte et déposez un minimum de 10 €.

Rappelez-vous, vous devez entrer 888ODDS dans la section des codes promotionnels.

Placez jusqu’à une mise maximale de 5 £ sur l’un ou l’autre Liverpool ou l’Atletico Madrid pour gagner aux prix normaux indiqués sur le site.

Si vous êtes un gagnant, 888 Sport paiera les gains initiaux en espèces et le reste au prix amélioré sous forme de paris gratuits.

Les gains originaux seront payés en espèces lors du règlement du pari.

Les gains supplémentaires provenant de l’amélioration seront crédités sous forme de jetons de paris gratuits et seront crédités dans les 72 heures suivant le règlement du pari, mais pas plus.

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

