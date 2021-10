Obtenez Liverpool au 15/1 ou Man City au 12/1 pour gagner le choc de la Premier League (pari maximum 5 £)

Liverpool et Man City s’affrontent ce week-end avec un seul point les séparant en Premier League.

888 Sport permet à de nouveaux clients de soutenir les Reds pour gagner à 15/1 ou Man City à 12/1 avant le choc à Anfield.

L’équipe de Jurgen Klopp est en tête de la Premier League 888 SPORT OBTENEZ MAN UTD À 6/1 OU EVERTON À 50/1 POUR GAGNER *

Vous pouvez faire gagner Liverpool à 15/1, après avoir été boosté du 9/5, avec 888 Sport ICI*.

Ou si vous avez envie que City gagne à l’extérieur, vous pouvez les faire gagner à 12/1 ICI*, après avoir été boostés du 7/5.

Ces cotes améliorées de 888 Sport sont disponibles pour les nouveaux clients uniquement avec un pari maximum de 5 £.

N’oubliez pas de déposer avec le code promo : ‘888ODDS’.

888 SPORT OBTENEZ MAN UTD À 6/1 OU EVERTON À 50/1 POUR GAGNER*

GROSSE AFFAIRE

ODDS SPECIAL: Obtenez Ronaldo pour marquer un penalty et Man Utd pour gagner à 100/1

REMBOURSEMENT

Obtenez jusqu’à 50 £ en CASH si votre pari de Premier League perd avec Betfair

BOUGEZ VOUS POUR VOTRE POGNON

Obtenez 50 £ de paris gratuits sur la Premier League avec Paddy Power ce week-end

offre éliminatoire

Obtenez Joshua à 25/1 pour battre Usyk ou 60/1 pour gagner dans les tours 1-6

BOOST DE PARI

Paris gratuits et offres de paris Royal Ascot : Nouvelles offres clients pour le festival

BONUS DE PARI

Paris gratuits et nouvelles offres clients : Betfair, Paddy Power, William Hill et plus

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*Termes et conditions : Max Bet 5 £ • Dépôt de 10 £ en utilisant le code promotionnel • Les paris gratuits sont accordés dans les 72 heures et expirent après 7 jours • Mises gratuites non incluses dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. restrictions de retrait et conditions générales complètes s’appliquent, 18+, Begambleaware.org