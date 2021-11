Obtenez l’un ou l’autre côté pour gagner le Manchester Derby à 33/1 avec le nouveau client spécial Novibet

Manchester United affrontera à nouveau Manchester City en Premier League ce week-end, les deux équipes désireuses de marquer trois points alors que la course pour le sommet du classement se réchauffe.

Le derby de Manchester est l’un des matchs les plus renommés du football anglais et se jouera à Old Trafford lors du coup d’envoi de samedi.

Ole Gunnar Solskjaer affronte Pep Guardiola lors du coup d’envoi anticipé samedi Novibet – 33/1 Man United contre 33/1 Man City*

Les deux équipes seront absentes pour la victoire car Ole Gunnar Solskjaer devra continuer après sa victoire contre Tottenham le week-end dernier.

Mais Pep Guardiola devra reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite choc contre Crystal Palace.

La pression sera sur les deux managers, certains appelant à la tête de Solskjaer malgré le match nul en Ligue des champions mardi soir.

Le patron de United a annulé une série de quatre matchs de Premier League sans victoire avec une victoire 3-0 contre les Spurs, mais ils auront besoin de beaucoup plus pour surpasser cette équipe de City.

Chaque équipe a cependant remporté son lot de victoires au cours des dernières années, City et United remportant cinq des 11 derniers matchs toutes compétitions confondues et le match restant a mis fin à un match nul et vierge en 2020.

Le dernier match plus tôt cette année a vu United battre City à l’Etihad 2-0 avec Bruno Fernandes et Luke Shaw au filet alors que le match se jouait à huis clos.

