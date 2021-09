Obtenez maintenant le prêt immobilier LIC HFL jusqu’à Rs 2 crore à 6,66%! Vérifiez ce que SBI, HDFC, Kotak, Bank of Baroda proposent

Image représentative

Dans un contexte de demande croissante pour des espaces plus grands et abordables, LIC Housing Finance (LIC HFL) a prolongé son taux de prêt immobilier le plus bas de 6,66% pour les prêts immobiliers jusqu’à Rs 2 crore. Plus tôt en juillet de cette année, LIC HFL avait annoncé offrir des prêts immobiliers à un taux d’intérêt de 6,66 % jusqu’à Rs 50 lakh aux nouveaux emprunteurs. Selon LIC HFL, la nouvelle offre sera disponible pour tous les emprunteurs ayant un score CIBIL de 700 et plus, quelle que soit leur profession, à savoir salarié ou professionnel/indépendant.

Le prêt immobilier LIC HFL au taux de 6,66 % sera disponible pour les prêts sanctionnés du 22 septembre au 30 novembre 2021. Cependant, cette offre spéciale de prêt immobilier ne s’appliquera que si le premier décaissement est effectué au plus tard le 31 décembre 2021.

Commentant l’offre étendue, le directeur général et PDG de LIC HFL, Y Viswanatha Gowd, a déclaré qu’en segmentant les emprunteurs avec un score CIBIL de 700 et plus pour des taux spéciaux quelle que soit la catégorie d’emploi, LIC HFL vise à répondre à une plus grande base d’emprunteurs.

Frais de traitement

LIC HFL a également réduit ses frais de traitement à un maximum de 10 000 Rs ou 0,25 % du montant du prêt, selon le montant le plus bas pour les prêts jusqu’à 2 crore Rs.

Le taux le plus bas de 6,66% sera disponible pour tous les produits de prêt immobilier, y compris le régime spécial Griha Varishtha pour les emprunteurs couverts par un régime de retraite à prestations définies qui comprend une renonciation à six IME, a déclaré le financier local.

LIC HFL a également introduit l’application HomY qui facilite les demandes de prêts immobiliers par voie numérique et l’obtention d’approbations en ligne.

Ce que SBI, HDFCm Bank of Baroda et Kotak proposent

Auparavant, la société de financement du logement HDFC avait annoncé des prêts immobiliers à partir de 6,70 % par an à compter du 20 septembre 2021. Cette offre sera valable jusqu’au 31 octobre 2021.

Le principal prêteur du secteur public, SBI, propose également des prêts immobiliers liés au score de crédit à seulement 6,70 %.

Kotak Mahindra Bank Ltd a également récemment réduit ses taux d’intérêt sur les prêts immobiliers de 15 points de base, passant de 6,65 % à 6,50 % par an.

Les taux des prêts immobiliers de la Banque de Baroda commencent à 6,75 %.

