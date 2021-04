Obtenez maintenant un compte d’épargne instantané, équipé d’une carte de débit, en moins de 3 minutes

L’application écoute les besoins des clients, comprend leurs désirs et les pousse doucement à réaliser leurs aspirations financières.

Fi, néobanque des milléniaux salariés, s’est associé à la Banque fédérale pour émettre un compte d’épargne instantané, équipé d’une carte de débit, en moins de 3 minutes. La néobanque a pour objectif d’aider les gens à s’améliorer avec de l’argent et de créer une couche bancaire intelligente qui aide la génération Y à comprendre son argent, à économiser davantage et à dépenser intelligemment.

Fondée en 2019, la neo bank propose une expérience bancaire numérique interactive, personnalisée et transparente, dans laquelle les utilisateurs ont accès à un compte d’épargne new-age et à des outils de gestion de l’argent avec des fonctionnalités qui les aident à connaître leur argent, à faire fructifier leur argent et à organiser leur argent. fonds. La société prétend viser à aider le parcours financier d’un consommateur au-delà des paiements numériques vers d’autres services – assurance, prêts et opportunités d’investissement.

Sujith Narayanan, PDG et cofondateur de Fi, commentant le lancement, a déclaré: «Il s’agit d’une proposition qui réinvente la façon dont les milléniaux qui se lancent dans le numérique perçoivent et interagissent avec leur argent. Fi vise à être un partenaire significatif dans leur voyage d’aspiration d’argent, leur permettant de simplifier leurs finances et de démystifier l’épargne. Fi offre une technologie de pointe et une science des données pour obtenir des informations exploitables qui permettent aux utilisateurs de prendre le contrôle et de faire plus avec leurs finances. Nous sommes impatients de proposer une expérience bancaire unique en son genre, personnalisée, flexible et transparente et de bâtir des relations clients à long terme. »

L’application écoute les besoins des clients, comprend leurs désirs et les pousse doucement à réaliser leurs aspirations financières. La conception de Fi minimise la friction pour la première génération numérique. Avec l’application Fi, les utilisateurs gagneront également des récompenses pour avoir économisé de l’argent.

Les caractéristiques uniques de Fi comprennent:

o AskFi: un assistant financier intelligent qui répond aux questions financières, fournit des coups de pouce, des rappels et est activé pour effectuer des tâches liées à l’argent

o Règles d’ajustement: enregistrez, payez ou définissez automatiquement des rappels en fonction d’événements externes, de déclencheurs et des conditions de l’utilisateur

o Stash: un produit de dépôt flexible qui rapporte des intérêts plus élevés et permet aux utilisateurs de retirer de l’argent à tout moment. Une combinaison de RD / FD sans les restrictions habituelles

o Protocole de paiement: plus de choix entre les chasses de code UPI, NEFT, IMPS ou IFS. Le tout géré intelligemment

o Money-Plant: construit sur le principe du “ choix ” et des récompenses pour de meilleures habitudes financières

o Relevés intelligents: une déclaration simple et visuelle de l’argent de l’utilisateur

Shalini Warrier, directrice exécutive, chef de l’exploitation et chef d’entreprise – Commerce de détail, Banque fédérale déclare: «L’ensemble de la proposition rassemble le meilleur de ce que les deux entités ont à offrir. L’expérience client fluide via l’application est complétée par la stabilité, la sécurité et les prouesses technologiques de la Federal Bank. Nous sommes convaincus que le millénaire salarié accueillera cette expérience numérique unique. Le meilleur des deux mondes – fintech et banque – sera servi sur un plateau aux clients ». La banque affirme également avoir été à la pointe de l’innovation numérique dans le secteur bancaire, après avoir collaboré avec de nombreuses sociétés fintech pour les API, les prêts d’or, la microfinance et de nombreux autres produits et services.

