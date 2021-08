Obtenez maintenant votre certificat de vaccination Covid « en quelques secondes » sur WhatsApp ; détails ici

in

Obtenez maintenant un certificat de vaccination COVID-19 via MyGov Corona Helpdesk en 3 étapes faciles (Photo: .)

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a annoncé dimanche que les gens peuvent obtenir « Obtenez un certificat de vaccination COVID19 en quelques secondes sur WhatsApp ». S’adressant au site de microblogging Twitter, le bureau de Mansukh Mandaviya a partagé un message avec la légende : « Révolutionner la vie de l’homme ordinaire à l’aide de la technologie. Obtenez maintenant un certificat de vaccination COVID-19 via MyGov Corona Helpdesk en 3 étapes faciles. » Le post a en outre écrit les étapes:

Enregistrer le numéro de contact : +91 9013151515Tapez et envoyez le « certificat covid » sur WhatsAppEntrez OTP

Obtenez votre certificat en quelques secondes.

Dans le but d’augmenter l’approvisionnement en vaccins COVID-19 dans le pays, le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya a rencontré vendredi 6 août le PDG du Serum Institute of India (SII) Adar Poonawalla dans la capitale nationale pour discuter de l’approvisionnement en vaccin Covishield, comme indiqué par ANI.

« Nous avons eu beaucoup de bonnes réunions ici. Nous avons discuté de l’accélération de la production de vaccins. Plus de 17 pays en Europe ont déjà approuvé Covidshield et beaucoup sont sur le point de donner son approbation. Nous avons également discuté de cela. Ce sera également une bonne nouvelle pour tous les voyageurs. Nous faisions ce que nous pouvions faire pour nos étudiants », a déclaré Adar Poonawalla à l’ANI après la rencontre avec Mansukh Mandaviya.

