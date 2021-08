Obtenez Man Utd à 7/1 ou Leeds à 40/1 pour remporter le choc de la Premier League avec 888 Sport spécial boost de cotes

Manchester United et Leeds se rencontrent à Old Trafford lors du match d’ouverture de la Premier League samedi à Old Trafford.

Et les bookmakers 888 Sport offrent à leurs nouveaux clients quelques augmentations de prix incroyables avec les Red Devils disponibles à 7/1 et Leeds à un énorme 40/1 !

Spécial 888 Sport : Obtenez Manchester United au 4/1 ou Leeds au 40/1

888 SPORT – MAN UTD 7/1 | LEED 40/1*

Comment réclamer..

888 Spécial Sport

Visitez le site Web de 888 Sport en utilisant ce lien*

Créez un nouveau compte en utilisant 888ODDS dans la section Code Promo et déposez un minimum de 10 £ Placez une mise maximale de 5 £ sur l’un ou l’autre Manchester United ou Leeds gagner aux prix normaux affichés sur le site Web Si vous réussissez, 888 Sport paiera les gains initiaux en espèces. crédit

Réclamez ce spécial 888 Sport ICI*

Pour activer cette offre incroyable, visitez simplement le site Web de 888 Sport ICI*, créez un nouveau compte et déposez un minimum de 10 €.

Rappelez-vous, vous devez entrer 888ODDS dans la section des codes promotionnels.

Placez jusqu’à une mise maximale de 5 £ sur l’un ou l’autre Manchester United contre Leeds pour gagner aux prix normaux indiqués sur le site.

Si vous êtes un gagnant, 888 Sport paiera les gains initiaux en espèces et le reste au prix amélioré sous forme de paris gratuits.

Par exemple, placez 5 £ sur Leeds pour gagner le concours à 40/1.

Et s’ils le font, vous recevrez 200 £ en paris gratuits et en espèces à dépenser pour tout ce que vous aimez !

Les gains originaux seront payés en espèces lors du règlement du pari.

Les gains supplémentaires issus de l’amélioration seront crédités sous forme de jetons de paris gratuits et seront crédités dans les 72 heures suivant le règlement du pari, mais pas plus.

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*Dépôt d’au moins 10 £/$/€ en utilisant le code promotionnel 888ODDS • Pariez jusqu’à 5 £/$/€ sur votre sélection à des cotes normales sur le marché régulier • Si votre sélection gagne, nous vous paierons au prix normal et tous les gains supplémentaires du prix amélioré annoncé vous seront payés en paris gratuits • Les paris gratuits sont accordés dans les 72 heures et expirent après 7 jours • Les mises des paris gratuits ne sont pas incluses dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions s’appliquent aux retraits, aux méthodes de paiement et aux pays et aux conditions générales complètes s’appliquent 18+ begambleaware.org

Jamie O’Hara insiste sur le fait que Manchester United doit être “impitoyable” comme Chelsea et renvoyer Ole Gunnar Solskjaer, et Perry Groves dit “Vous ne pouvez pas apprendre votre métier dans un grand club!”