Obtenez Michail Antonio et Romelu Lukaku pour marquer à un prix boosté de 7/1 avec Paddy Power

Chelsea se rendra samedi à West Ham au London Stadium pour un énorme affrontement derby londonien en haut de la table – et talkSPORT s’est associé à Paddy Power pour vous offrir une augmentation de prix spéciale.

Les dirigeants de la ligue ont toute la pression car les Blues n’ont qu’un point d’avance sur Man City tandis que West Ham cherchera à sécuriser davantage la quatrième place pour plus de football européen l’année prochaine.

.

Lukaku a pris un bon départ à son retour à Chelsea

Chelsea a remporté ses deux matches contre les Hammers la saison dernière, mais la saison précédente, l’équipe de David Moyes a également fait le doublé.

Les deux équipes abordent ce match en grande forme, les Blues n’ont encaissé que huit buts toute la saison et semblent prêts à rendre l’après-midi difficile pour West Ham.

Mais les deux équipes seront renforcées par leurs attaquants vedettes ce week-end.

Romelu Lukaku a lentement fait son retour dans l’équipe après s’être remis d’une blessure qui l’a fait rater plusieurs matchs.

Il a joué sur le banc lors des deux derniers matchs et est maintenant sûr d’être à nouveau dans la formation de départ dans cet affrontement de la plus haute importance.

Antonio a été en feu pour les Hammers cette saison et a déjà marqué un six et aidé quatre.

L’attaquant a marqué lors de sa victoire 3-2 contre Chelsea en juillet 2020 entre les buts de Tomas Soucek et Andriy Yarmolenko.

Pendant ce temps, Lukaku aime un but contre les Hammers après avoir marqué neuf en 13 apparitions en championnat.

Un but pour le Belge signifierait qu’il a marqué contre West Ham avec quatre clubs différents lorsque son décompte a débuté en 2013 à Upton Park lors d’une victoire 3-2 pour les Toffees.

