Obtenez Mohamed Salah à marquer d’abord à 18/1 avec le nouveau client spécial de 888 Sport

Liverpool affrontera Aston Villa samedi pour son affrontement en Premier League et les deux équipes se disputeront la victoire alors que Steven Gerrard revient au club pour la première fois en tant que patron de l’opposition.

Mohamed Salah a marqué un autre but en milieu de semaine pour les Reds lors de leur victoire contre l’AC Milan et comptera encore plus pour ajouter à son bilan ce week-end.

.

Salah a déjà marqué 20 fois cette saison dont 13 en Premier League 888Sport – Salah a marqué le premier – 18/1*

Avant ce match, Liverpool a le meilleur bilan face à face car il a remporté ses sept derniers matches de championnat contre Villa et en a marqué deux ou plus dans chacun de ces matchs.

Salah a marqué ou aidé dans 13 matchs consécutifs de championnat, ce qui s’ajoute à un autre record qu’il a établi lors de dix matchs consécutifs plus tôt dans la saison.

Jusqu’à présent, seule la série de 15 de Jamie Vardy bat les 13 de Salah et l’ailier devrait continuer le décompte époustouflant.

Et vous pouvez soutenir Salah pour marquer le premier à 18/1 ICI*.

